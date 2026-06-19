Bollette, voltura gas e cambio fornitore: per chi trasloca arriva procedura semplificata

Per chi vuole cambiare fornitore possibile un risparmio medio annuo di quasi 500 euro

Il trasloco può diventare motivo di stress non solo per via degli scatoloni e dei mobili da trasportare, ma anche per le pratiche amministrative da gestire, comprese quelle che riguardano le varie utenze domestiche. Districarsi nella burocrazia del cambio utenze, infatti, spesso comporta una spesa in termini di denaro e fatica. Dal 1° luglio, tuttavia, le cose potrebbero semplificarsi: grazie alle nuove disposizioni introdotte da Arera, l’ Autorità energetica dello Stato infatti, sarà possibile effettuare la voltura dell’utenza del gas contestualmente al cambio fornitore.

La voltura è l’operazione richiesta quando si deve semplicemente modificare l’intestatario di una fornitura già attiva, senza ulteriori interventi sul contatore. Generalmente, si tratta della procedura più semplice in caso di trasloco. Tuttavia, fino a oggi chi desiderava anche cambiare fornitore era costretto a seguire due iter distinti: effettuare prima la voltura e successivamente lo switch verso il nuovo operatore.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, questa possibilità è già disponibile dal 2021. A partire dal 1° luglio, sarà possibile farlo anche per il gas. “Le forniture di luce e gas funzionano in modo diverso sul piano infrastrutturale. Nel 2021, quando la voltura con switch è stata resa possibile per la luce, per il gas mancavano ancora le condizioni: troppo pochi smart meter installati, una filiera più complessa da coordinare e alcune difficoltà nella gestione delle attivazioni avvenute a metà mese. Oggi la situazione è cambiata, e i tempi sembrano finalmente maturi per uniformare i mercati”, commenta Redi Vyshka, coo e co-founder di Switcho, il servizio digitale e gratuito che aiuta i propri utenti a risparmiare su luce, gas, telefonia, assicurazioni e mutui.



Secondo l’Osservatorio la nuova procedura rappresenta un’opportunità concreta innanzitutto per ottimizzare la spesa energetica. La possibilità di effettuare subito il cambio fornitore trasforma la voltura in un momento strategico per valutare offerte più convenienti: secondo l’analisi considerando una famiglia tipo composta da tre persone e un contratto di partenza in linea con i prezzi medi di mercato, il risparmio medio annuo ottenibile passando a una delle migliori offerte gas disponibili a giugno può arrivare fino a 467 euro.

Un altro vantaggio, poi, è il taglio della burocrazia: ad oggi, chi entra in una nuova abitazione spesso mantiene il fornitore scelto dal precedente inquilino semplicemente per evitare di sbrigare ulteriori pratiche amministrative. La necessità di gestire due procedure separate scoraggia molti consumatori dalla ricerca di offerte più vantaggiose, nonostante la consapevolezza di poter risparmiare. Con la nuova modalità, invece, sarà possibile effettuare voltura e cambio fornitore in un unico passaggio, rivolgendosi direttamente al fornitore scelto. Un ulteriore beneficio riguarda le tempistiche: il nuovo processo, infatti, prevede un tempo massimo di cinque giorni lavorativi per completare l’intera operazione, inclusi cambio di intestatario e passaggio al nuovo fornitore. Rispetto al precedente sistema, che richiedeva l’esecuzione di due procedure separate e poteva protrarsi per oltre sessanta giorni complessivi, si tratta di una significativa riduzione in termini di tempo.

Tuttavia, l’entrata in vigore della nuova normativa non significa necessariamente che tutti gli operatori saranno pronti fin dal primo giorno. “La norma entrerà in vigore il 1° luglio, ma è ragionevole aspettarsi un breve periodo di adattamento da parte dei fornitori. Integrare una nuova procedura nei propri sistemi richiede tempo, e non tutti potrebbero essere operativi fin dal primo giorno. Il consiglio è di verificare caso per caso la disponibilità del proprio fornitore nelle prime settimane”, aggiunge Redi Vyshka.