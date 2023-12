Benvenuto inverno. Dicembre arriva col freddo

Al via l’inverno meteorologico, occorrerà invece attendere per la stagione astronomica il giorno del solstizio che quest’anno sarà il 22 dicembre. Una fase di maltempo nei prossimi giorni interesserà un po’ tutta l’Italia, con fenomeni più intensi sulle regioni del Nord. Temperature molto miti ma in rapido calo entro l’inizio del weekend per l’arrivo di aria più fredda dai quadranti nord-occidentali.

Il primo weekend di dicembre vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo ma con temperature che si porteranno al di sotto delle medie del periodo di 3-4 gradi.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che all’inizio della prossima settimana mostrano il transito di una perturbazione atlantica con possibilità di neve a bassa quota sulle regioni del Nord, in montagna altrove. La prima decade di dicembre dovrebbe vedere un’alternanza tra fasi instabili e pause asciutte con clima nel complesso invernale.

Previsioni meteo per oggi

Nord Al mattino molta nuvolosità in transito al settentrione con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata insiste il maltempo con fenomeni anche a carattere temporalesco, specie su Liguria e al Nord-Est e quota neve in calo fin verso i 1100-1400 metri.

Centro Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo isolati fenomeni tra Toscana e Umbria. Asciutto ovunque il pomeriggio con cieli poco nuvolosi. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in arrivo nella notte sulla Toscana.

Sud ed Isole Giornata stabile al Sud e sulle Isole con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Peggiora nella notte sulla Sardegna con l’arrivo di piogge e temporali. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta l’Italia.

Previsioni meteo per sabato

Nord Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi; neve sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest con ampie schiarite, ancora maltempo intenso altrove con quota neve in calo fin verso i 500-800 metri sulle Alpi. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Est e sulla Romagna con neve fino a 500 metri, ampie schiarite altrove.

Centro Al mattino piogge e temporali sparsi sulle regioni Tirreniche, poco nuvoloso altrove. Migliora il pomeriggio con cieli poco nuvolosi e residue nevicate in Appennino dai 1300 metri. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili isolati piovaschi in Toscana.

Sud ed Isole Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con isolati piovaschi tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora tempo del tutto stabile con maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domenica

Nord Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Centro Tempo stabile sulle regioni del Centro sia al mattino che al pomeriggio quando avremo nubi sparse e ampie schiarite su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità irregolare e spazi di sereno.

Sud ed Isole Nuvolosità irregolare in transito al mattino sulle regioni meridionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nubi sparse e schiarite. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta l’Italia