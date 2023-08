Bel tempo nel weekend e caldo senza eccessi

Il weekend riserva un ulteriore incremento delle temperature, specie nei valori massimi e soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Condizioni meteo che in Italia risulteranno per lo più stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche acquazzone o temporale pomeridiano interesserà esclusivamente i rilievi delle regioni settentrionali.

Gli ultimi aggiornamenti dei rilievi metereologici confermano la settimana di Ferragosto all’insegna del clima estivo con tempo stabile su gran parte della Penisola e temperature in ulteriore aumento. Dominio dell’alta pressione che potrebbe prolungarsi anche nella terza decade del mese con temperature sopra media ma al momento senza particolari eccessi in vista.

Le previsioni per domenica:

Nella giornata di domenica 13 agosto, il termometro salirà ancora leggermente, con picchi di 36 gradi nelle prime 3 della classifica, le incontrastate Bolzano, Firenze e Prato, poi i 35° – con afa – colpiranno ancora il Centro-Nord, mentre al Sud la città più calda sarà Caserta con ‘solò 33°C. In questa domenica pre-ferragostana, arriveranno però anche dei temporali intensi sulle Alpi nel pomeriggio, in locale discesa in serata verso le pianure adiacenti, in particolare del Piemonte. Non si escludono anche delle locali grandinate, prudenza.

Nord : Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali temporali sulle Alpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata precipitazioni in locale sconfinamento sul Piemonte, stabile altrove con nubi sparse e schiarite.

Centro : Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque.

Sud e Isole: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la sera e la notte nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo.

Le previsioni per lunedì 14 agosto

: Il sole sarà prevalente anche se non mancheranno dei temporali sui monti del Piemonte. Temperature massime in ulteriore aumento Centro : Anticiclone africano forte, per cui ci sarà un ampio soleggiamento e le temperature massime toccheranno punte di 37 gradi in Toscana.

Le previsioni per martedì 15 agosto :

Nei prossimi giorni afa e caldo torneranno protagonisti con l’Anticiclone che resterà almeno fino al 20 agosto. Il caldo nordafricano arriva su tutto il Centro-Nord entro il weekend; al Sud, invece, la fiammata africana arriverà solo da metà della prossima settimana. Ma quando sono previsti i picchi?

: Ferragosto in compagnia dell’anticiclone Nerone. Giornata ampiamente soleggiata e con caldo intenso. Valori massimi fino a 35 37 gradi. Centro : Martedì di Ferragosto con l’anticiclone Nerone per cui oltre al sole, le temperature massime toccheranno picchi di 37 gradi in Toscana.

: Martedì di Ferragosto con l’anticiclone Nerone per cui oltre al sole, le temperature massime toccheranno picchi di 37 gradi in Toscana. Sud : Alta pressione prevalente e ancora venti dai quadranti settentrionali. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso e clima caldo gradevole.

Nelle prossime ore le città più calde saranno Bolzano, Firenze e Prato con 35°C, poi Agrigento, Ferrara, Grosseto, Pavia e Pistoia con 34°C, seguite da Alessandria, Asti, Bologna, Livorno, Lucca, Oristano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Roma e Terni con 33°C. Un lungo elenco dei primi capoluoghi di provincia: se escludiamo Agrigento, sono tutte città del Centro-Nord.

La nuova settimana vedrà, poi, un primo picco tra lunedì e Ferragost o, sempre sulle regioni centro-settentrionali.

