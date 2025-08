Banca Intesa Sanpaolo, l’utile cresce ancora

I profitti salgono a 5,2 miliardi in sei mesi. Messina: "Siamo unici tra le banche Ue"

Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto di 5,2 miliardi , in aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel solo secondo trimestre ha battuto le stime del mercato con 2,6 miliardi di profitti. La banca, che quest’anno concluderà il piano industriale 2022-25, ha così deciso di alzare la guidance sull’utile netto dell’intero esercizio che ora supera 9 miliardi di euro, grazie anche alla spinta di ulteriori azioni gestionali previste nel quarto trimestre. La Borsa brinda ai conti: il titolo ieri ha messo a segno un rialzo del 4,3% attestandosi a quota 5,42 euro.

I risultati del primo giro di boa del 2025 consentono di staccare un assegno significativo per gli azionisti: 3,7 miliardi di dividendi maturati nel semestre (di cui 3,2 miliardi previsti come acconto a novembre) si sommano al buyback da 2 miliardi avviato a giugno. In totale sono oltre 5,7 miliardi le risorse destinate alla remunerazione del capitale. “Quest’anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback avviato a giugno e il prevedibile interim dividend di novembre. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio“, ha affermato l’amministratore delegato di Banca Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, presentando agli analisti i risultati.

“La banca vede consolidarsi un ruolo unico tra le grandi banche europee , essendo in grado di assicurare un Roe del 20 per cento“, ha aggiunto Messina. Precisando anche che nel primo semestre di quest’anno il gruppo ha raggiunto un utile netto che è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo degli ultimi cinque anni. Il risultato della gestione operativa cresce dell’1,9% rispetto al primo semestre 2024, trainato da ricavi in aumento dell’1,1%, con un forte contributo dalle commissioni (+4,7%) e dall’attività assicurativa (+2,1%). Resta forte il supporto all’economia reale con circa 42 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine nel primo semestre 2025, in crescita del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Circa 29 miliardi in Italia (+44%), di cui circa 25 miliardi erogati a famiglie e pmi (+41% rispetto al primo semestre 2024); circa 1.260 aziende italiane riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato nel primo semestre 2025 e circa 145mila dal 2014, preservando rispettivamente circa 6.300 e 726mila posti di lavoro.