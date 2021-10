BALLOTTAGGI. DAI PRIMI DATI IL CENTOSINISTRA VINCE A ROMA E TORINO

Lo spoglio delle schede è a buon punto, ma il distacco è tale da non lasciare dubbi, al di là di quelle che saranno le percentuali definitive. Gualtieri non a caso ha già rotto gli indugi, ringraziando pubblicamente i romani

di REDAZIONE POLITICA

Le proiezioni flash Swg per La7 non lasciano molti dubbi: a Roma, Roberto Gualtieri viene dato tra il 57,2 e il 59,2%, contro il 37–41% di Enrico Michetti con 20 punti di distacco ; invece a Torino Stefano Lo Russo è accreditato del 58,6% contro il 41,4% di Paolo Damilano. Numeri in linea con quelli degli exit poll diffusi dalla Rai, subito dopo la chiusura dei seggi. Lo spoglio delle schede è a buon punto, ma il distacco è tale da non lasciare dubbi, al di là di quelle che saranno le percentuali definitive. Gualtieri non a caso ha già rotto gli indugi, ringraziando pubblicamente i romani: “Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata Metterò tutto il mio impegno per onorarla” ha detto l’ex ministro dell’Economia del governo Conte Bis.

Il centrosinistra si avvia quindi a vincere la sfida delle elezioni comunali 2021, almeno nei principali comuni. Dopo aver già conquistato al primo turno Milano, Bologna e Napoli dove sono stati riconfermati Beppe Sala e Matteo Lepore, e Gaetano Manfredi eletto nel capoluogo campano, anche Roma e Torino, che sino ad oggi erano state governate dal Movimento 5 Stelle, sono state conquistate dai candidati espressione del Pd e dei suoi alleati.

Anche altri capoluoghi di provincia erano al voto. A Savona il candidato del centrosinistra Marco Russo è diventato sindaco con il 62,25 dei voti, a Benevento si va invece verso la conferma di Clemente Mastella, candidato di una coalizione centrista, che sta prevalendo con il 53,13% contro il 46,87% del candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano.

Anche a Latina il sindaco non cambierà: Damiano Coletta, del centrosinistra, ha recuperato il distacco del primo turno e superato il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo: al momento i dati parlano di 53,3% contro 46,7%. Al Nazareno sede del Partito Democratico si festeggia anche per Cosenza, dove Francesco Caruso è stato eletto con il 57,59% dei voti, e per Isernia, dove Pietro Castrataro è al 59,4%, nettamente avanti rispetto a Gabriele Melogli (40,6%). Anche a Caserta il centrosinistra è in vantaggio: Carlo Marino ha il 2,43%, il suo avversario Gianpiero Zinzi il 47,57%.

In Puglia, in provincia di Taranto, confermato a Massafra il sindaco uscente “civico” Fabrizio Quarto sostenuto dal centrosinistra che ha prevalso sul candidato Domenico Santoro, appoggiato da Forza Italia, dagli esponenti locali di FdI, e secondo molte voci ricorrenti dall’imprenditore Antonio Albanese che già alle precedenti Elezioni Politiche aveva inutilmente candidato alla Camera una sua dirigente.

(IN AGGIORNAMENTO)