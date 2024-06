Ballottaggi comunali 2024: a Firenze e Bari avanti il centrosinistra. Cremona sul filo

Urne chiuse nei 105 Comuni andati al voto ieri e oggi per i ballottaggi . Alle 15 è iniziato lo spoglio del secondo turno si è svolto in 101 Comuni nelle Regioni a statuto ordinario, in un Comune in Sardegna e in tre Comuni in Sicilia. Ieri l’affluenza alle urne alle ore 23 era al 37%.

Avellino | Aggiornamento

Alle elezioni comunali per il sindaco di Avellino , quando sono state scrutinate 56 sezioni su 72 in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, al ballottaggio è avanti la candidata appoggiata da liste civiche Laura Nargi con il 50,96%. superando il candidato del centrosinistra e del M5s Antonio Gengaro al 49,04% .

Bari | Leccese (csx) eletto Sindaco *

A Bari sembra aver vinto il candidato del centrosinistra Vito Leccese , a cui è nel frattempo arrivato anche il sostegno del candidato Michele Laforgia sostenuto al 1° turno dalla sinistra di Nichi Vendola (da cui proviene Laforgia) e dal Movimento Cinque Stelle. Lo spoglio delle schede è ancora in corso, scrutinate 326 sezioni su 345, vede Leccese avanti col 70% pari a 67.132 preferenze , mentre il candidato del centrodestra, Fabio Romito, è fermo al 29,77% con 28.461 preferenze. Il capoluogo pugliese forte dell’ accoppiata Emiliano-Decaro si conferma ormai da vent’anni il vero “fortino” del centrosinistra in Italia

Caltanisetta | Aggiornamento

Alle elezioni comunali per il sindaco di Caltanissetta, quando sono state scrutinate 18 sez. su 56, al ballottaggio è avanti il candidato di centrodestra Walter Calogero Tesauro con il 55,33% sulla candidata civica di area progressista Annalisa Maria Petitto con il 44,67%.

Cremona | Virgilio (csx) eletto Sindaco *

Alle elezioni comunali per il sindaco di Cremona, in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, Leonardo Virgilio vicesindaco uscente appoggiato dal centrosinistra, ha ottenuto 13.014 voti, ovvero 191 preferenze in più del suo avversario Alessandro Portesani candidato ed centrodestra , ed è il nuovo sindaco di Cremona.

Firenze | Aggiornamento

Quando sono state scrutinate 229 sezioni su 360, Sara Funaro (centrosinistra) ha ricevuto il 60,48% delle preferenze contro il 39,52% di Eike Schmidt (centrodestra). Secondo il Decision Desk Youtrend per Sky TG24 Sara Funaro è stata eletta sindaca di Firenze al ballottaggio. Con il 90% delle sezioni fiorentine esaminate, il dato di affluenza al ballottaggio è in calo al 64,75%: al primo turno l’affluenza fu al 69,6. “Sono orgoglioso di poter cedere la mia fascia a Sara Funaro” ha dichiarato il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella, commentando i primi dati arrivati dal capoluogo toscano, dove è ancora in corso lo spoglio delle schede, che vede la candidata del centrosinistra già in netto vantaggio.

Lecce | Aggiornamento

Alle elezioni comunali per il sindaco di Lecce, quando sono state scrutinate 23 sezioni su 102 in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, al ballottaggio è avanti la candidata del centrodestra Adriana Poli Bortone al 53,60% con 4.777 preferenze mentre il candidato del centrosinistra Carlo Salvemini sindaco uscente è al 46,40%. con 4.136 preferenze

Perugia | Aggiornamento

Alle elezioni comunali per il sindaco di Perugia, quando sono state scrutinate 19 su 159 sezioni in base ai dati del Viminale pubblicati sul sito Eligendo, al ballottaggio è avanti la candidata di centrosinistra Vittoria Ferdinandi con il 52,79% sulla candidata di centrodestra Margherita Scoccia al 47,21%.

Potenza | Aggiornamento