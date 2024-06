Auto investe e uccide a Taranto un dirigente della Polizia in bicicletta

Michele Viola capo di gabinetto della Questura di Taranto, 52 anni di Reggio Calabria è stato investito e ucciso poco prima delle 19, mentre pedalava in bicicletta , in territorio di Statte sulla statale 172, che collega Taranto a Martina Franca . L’alto dirigente della Polizia proveniente dal commissariato di Palmi in Calabria, era arrivato nella questura di Taranto lo scorso aprile, è stato investito da una macchina mentre procedeva in direzione di Taranto. Il dottor Viola lascia la moglie e un figlio adolescente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, i Carabinieri e la Polizia stradale.

Nel pomeriggio Viola aveva inforcato la sua bicicletta, una vera e propria passione, con la quale girava anche per conoscere meglio il territorio della provincia di Taranto nella quale era arrivato da poco. Ieri si è diretto sulla statale che collega Taranto a Martina, per allenarsi sui saliscendi che caratterizzano quella zona della terra jonica e scoprire le bellezze della Valle d’ itria. Si trovata sulla strada del ritorno a Taranto, in discesa, quando è arrivata alle sue spalle la Ford condotta dalla 56enne che l’ha travolto ed ucciso sul colpo..

L’allarme è stato dato dagli automobilisti che transitavano sul luogo dell’incidente, sul quale sono arrivati subito i soccorritori. Per il poliziotto purtroppo, non c’è stato nulla da fare, deceduto al momento dell’impatto mortale. Tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia il questore di Taranto Massimo Gambino ed il colonnello Gaspare Giardelli Comandante provinciale dei Carabinieri del capoluogo jonico.

Al volante della vettura una donna di 56 anni che è stata ricoverata sotto shock nell’ospedale Santissima Annunziata. Sulla dinamica del terribile incidente indagano i Carabinieri del comando provinciale di Taranto. La conducente della vettura, secondo le prime indiscrezioni filtrate sull’incidente, sarebbe riuscita a fermare la corsa della macchina solo diversi metri dopo l’impatto trascinando il copo del poliziotto . La posizione della conducente è adesso al vaglio del pm di turno Raffaele Graziano che ha disposto immediatamente il sequestro dell’ autovettura che ha travolto il dirigente della Polizia di Stato ed ha delegato una serie di accertamenti, tra i quali gli esami per verificare l’eventuale presenza di alcol nel sangue della conducente dell’a vettura’ auto omicida.

Nato a Reggio Calabria, Michele Viola si era laureato in giurisprudenza nel 1997 e aveva conseguito una seconda laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni nel 2005 e l’idoneità all’esercizio della Libera Professione Forense nel 2000. Nel marzo del 2000 aveva frequentato il 91° corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia.

Il suo primo incarico risaliva al 2001 presso la Questura di Biella come Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Anti Crimine, per poi diventare Dirigente della Digos e Responsabile del Servizio Polizia di Frontiera e per un periodo aveva svolto anche l’incarico di Reggente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale, nel 2005 diventa Capo di Gabinetto della Questura di Biella.

Trasferito alla Questura di Latina nel 2007, fino al 2012 aveva svolto l’incarico di Dirigente della Digos per diventare, nel 2010, anche Capo di Gabinetto dacente Funzioni. Dal 2012 al 2015 aveva ricoperto l’incarico di Funzionario Addetto al Settore “Indagini Preventive – Certificazioni antimafia, Monitoraggio Appalti ed Accesso ai Cantieri” presso il Centro Operativo della D.I.A. di Reggio Calabria.

Negli anni dal 2015 al 2019 aveva rivestito l’incarico di Capo Sezione nella Sezione Operativa D.I.A. di Messina e nel 2020 era diventato Vice Capo di Gabinetto della Questura di Messina fino al 2022, dove contestualmente aveva assunto l’incarico di componente dell’Ufficio Provinciale per la Sicurezza Personale istituito presso la locale Prefettura e quello di Responsabile dell’U.S.I., dell’Ufficio Scorte e del Centralino/messaggistica, nonché Capo della Segreteria di Sicurezza/Funzionario di controllo dell’Organo di Periferico di Sicurezza e di componente nucleo di supporto alla ANBSC istituito presso la locale Prefettura. Nel 2022 un nuovo incarico come Dirigente del Commissariato di P.S. di Palmi (RC). Infine, nell’aprile del 2024 l’arrivo alla Questura di Taranto come Dirigente della Divisione di Gabinetto.

