Anche a Taranto si va al voto. Il sindaco Melucci non ha più una maggioranza

L’uscita dalla maggioranza di CON il movimento che fa riferimento a Michele Emiliano , guidato in consiglio comunale a Taranto da Piero Bitetti stravolge gli equilibri che adesso pende dalla parte delle opposizioni. Con molta probabilità i consiglieri comunali che non hanno più fiducia nell’operato di Rinaldo Melucci si recheranno dal notaio a firmare le fatidiche diciassette dimissioni contestuali per provocare lo scioglimento del consiglio comunale.

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del presidente del consiglio Piero Bitetti e della capo gruppo Stefania Fornaro di posizionarsi con convinzione alla opposizione nel consiglio comunale di Taranto seguendo la linea politica decisa dal nostro Movimento politico. Comprendiamo che la decisione da parte dei nostri riferimenti politici sia stata sofferta perché come tutti noi avevano creduto in questa coalizione e in questa maggioranza che si è ormai dissolta”. commenta Francesco Falcone coordinatore provinciale a Taranto di CON che aggiunge “Questa amministrazione non ha più motivo di essere perché non rappresenta più l’espressione del voto emerso a giugno 2022. Con senso di responsabilità ci metteremo fin da subito in cammino per riconsegnare alla città il governo serio e operoso che merita”.

Venuta a mancare la settimana scorsa, la mozione di sfiducia a Melucci in Consiglio per la mancanza del numero legale, situazione per la quale come noto per Legge non è prevista una seconda convocazione, questa mattina i consiglieri comunali Bitetti e Fornaro hanno annunciato la decisione di passare all’opposizione, e quindi la disponibilità a partecipare ad un’eventuale iniziativa con gli altri consiglieri comunali in opposizione a Melucci a recarsi dal notaio (che è stato già contattato) per lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Taranto.

“Non si può sottacere che un pezzo importante della maggioranza è andata in opposizione e non si può ignorare questo passaggio. Siamo pronti pronti ad andare a firmare dal notaio perché abbiamo numeri risicati, ragionamento che vale per tutte le amministrazioni che devono essere forti autorevoli e capaci per fare bene”, ha dichiarato Bitetti.

Adesso se Rinaldo Melucci avesse un briciolo di dignità , e rispetto per i cittadini di Taranto, dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni per non subite l’onta e la vergogna di essere mandato a casa anticipatamente per la seconda (ed ultima !) volta, e quindi non gli resta che fare gli scatoloni e cercarsi un lavoro.