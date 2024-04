La composizione del nuovo Consiglio Regionale in Basilicata

Vito Bardi (Forza Italia) è stato rieletto presidente della Regione Basilicata con il 56,63% delle preferenze e la sua coalizione ha ottenuto 12 seggi in Consiglio regionale oltre a quello del presidente. Un autentico psicodramma politico quello che ha portato Pd, M5s, Avs, Psi e +Europa a indicare la candidatura di Marrese dopo i contrasti nella coalizione sulla candidatura a presidente di Angelo Chiorazzo e poi subire l’intelligente dietrofront del chirurgo Domenico Lacerenza, rimasto candidato per solo 72 ore. Dei 5 assessori uscenti, presenti nell’ultima Giunta di centrodestra sono stati eletti Cosimo Latronico (FdI) e Michele Casino (Forza Italia). Non sono stati riconfermati in consiglio il vicepresidente uscente Francesco Fanelli e Gerardina Sileo (entrambi della Lega) ed Alessandro Galella (Fdi) .

La coalizione di centrodestra, con Fratelli d’Italia, partito più votato con il 17,39% dei voti , avrà quindi la maggioranza con 12 consiglieri nell’ assemblea regionale con Carmine Cicala, Maddalena Fazzari, Cosimo Latronico e Michele Napoli. Forza Italia (13,01%) ha conquistato 3 seggi per Gianuario Aliandro, Michele Casino e Francesco Cupparo ; assegnati solo 2 seggi alla Lega con il 7,81% per Pasquale Pepe e Domenico Raffaele Tataranno. Assegnati 2 seggi anche ad Azione, a fronte del 7,51% per Nicola Massimo Morea e Marcello Pittella. Un seggio per Mario Polese di Italia Viva, in lista con la civica Orgoglio Lucano con il 7,03% delle preferenze. Gli altri partiti Udc (2,54%) e La vera Basilicata (2,23%) a sostegno della candidatura a presidente di Vito Bardi, non hanno ottenuto consiglieri .

La coalizione del centrosinistra con a capo Piero Marrese candidato presidente distaccata di ben 14.5 punti ha ricevuto solo il 42,16%) andrà all’opposizione con 8 consiglieri con lo stesso Marrese, Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza eletti nella lista del Pd che ha ottenuto il 13,87% delle preferenze. Due seggi assegnati alla lista civica Basilicata Casa Comune, (11,18%) che ha eletto Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello; 2 seggi per Alessia Araneo e Viviana Verri del Movimento cinque Stelle (7,66%); 1 seggio per Antonio Bochicchio eletto nella lista dell’ alleanza civica (Avs-Si-Psi-Basilicata Possibile) con il 5,79%. Nessun consigliere per Basilicata unita (2,86%). Infine nessun consigliere, per la lista civica di Volt che ha ottenuto l’1,21% delle preferenze con Eustachio Follia, candidato governatore.

I più votati

Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune) con 7.284 voti di preferenza ottenuti in provincia di Potenza, è risultato il candidato alla carica di consigliere regionale della Basilicata più votato. Al secondo posto Marcello Pittella (Azione) che ha sostenuto il governatore di centrodestra uscente e riconfermato Vito Bardi, conquistando 7.157 preferenze. Chiaramente non è stato eletto nessuno dei cinque candidati che erano stati ritenuti “impresentabili” dalla Commissione parlamentare Antimafia.

Su 20 consiglieri elette solo 3 donne