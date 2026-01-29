MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
30 Gennaio 2026 02:09
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
30 Gennaio 2026 02:09

Agcom, accertamenti sul format web “Falsissimo” di Corona

  • Gossip & Società, Radio & Televisione, Spettacolo & Cultura
Il Garante vuole approfondire le modalità di copertura televisiva sia per gli sviluppi del 'caso Garlasco', sia per i femminicidi degli ultimi mesi.

“Con riferimento alle recenti puntate del canale web “Falsissimo”, anche alla luce delle prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa, il Consiglio dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,  nella seduta odierna, ha dato mandato agli Uffici di verificare eventuali profili di competenza, con particolare riguardo alla delibera n.7/24/CONS, recante linee guida relative all’applicazione del TUSMA da parte degli influencer e al relativo Codice di condotta”. Lo rende noto l’ Agcom.

Nella medesima seduta, il Consiglio dell’Autorità ha incaricato gli Uffici di approfondire le modalità di copertura televisiva sia per gli sviluppi del “caso Garlasco”, sia per i femminicidi degli ultimi mesi, nonché di predisporre gli adempimenti necessari per la piena applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, adottato con delibera n.13/08/CSP.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Mandato di arresto internazionale e misura cautelare per 36enne russo fermato a Bologna con documenti falsi
29 Gennaio, 2026
Crans-Montana: nel 2021 banca francese bloccò prestito ai Moretti : "Garanzie dubbie"
28 Gennaio, 2026
A chi andrà l'eredità dello stilista Valentino ?
28 Gennaio, 2026
Fabrizio Corona accusato di diffamazione dal calciatore della Roma, Pellegrini. Chiesto un risarcimento di 100mila euro
27 Gennaio, 2026
Dopo il video di Corona dura reazione di Mediaset: "Libertà di espressione non è libertà di diffamazione". Solidarietà dell' OdG e della Fnsi
27 Gennaio, 2026
Crans-Montana: "I pannelli de Le Constellation cadevano già prima di Capodanno"
27 Gennaio, 2026
Cerca
Archivi
Agcom, accertamenti sul format web "Falsissimo" di Corona
29 Gennaio, 2026
Mandato di arresto internazionale e misura cautelare per 36enne russo fermato a Bologna con documenti falsi
29 Gennaio, 2026
Crans-Montana: nel 2021 banca francese bloccò prestito ai Moretti : "Garanzie dubbie"
28 Gennaio, 2026
Tar Lazio respinge ricorso referendum giustizia: confermata data 22-23 marzo per il voto
28 Gennaio, 2026
A chi andrà l'eredità dello stilista Valentino ?
28 Gennaio, 2026

Cerca nel sito