A Taranto nominata la nuova giunta Melucci. Il manuale Cencelli vive ancora !

Una nota diramata dallo staff del Sindaco del Comune di Taranto Rinaldo Melucci rende noto il varo odierno della nuova giunta comunale. “Ad una settimana dalla proclamazione ufficiale, avvenuta in conseguenza dei positivi esiti elettorali al primo turno, ottenuti come noto con il consenso più largo registrato nel Paese, il primo cittadino ionico ha nominato i primi assessori che comporranno l’esecutivo della nuova Amministrazione comunale e ha riunito i gruppi di maggioranza per gli ultimi dettagli organizzativi”.

“Al termine di un opportuno percorso di condivisione – continua la nota del sindaco – abbiamo recepito le indicazioni della coalizione progressista e abbiamo individuato uno schema in grado di garantire una rappresentatività equilibrata a tutte le forze di maggioranza, avendo cura di riconoscere il ruolo dei partiti nazionali, e nel contempo agevolando una certa continuità amministrativa“.

Questi i componenti della nuova giunta , dopo la riunione tenutasi nei giorni scorsi a Palazzo di Città:

Al PARTITO DEMOCRATICO vengono riconosciuti due assessorati, il primo dei quali in carico a Giovanni Azzaro, con delega al Patrimonio e allo Sport, mentre il secondo, per un profilo femminile verrà individuato nei prossimi giorni;

All’ associazione politica TARANTO CREA viene riconosciuto un assessorato in carico a Fabrizio Manzulli, con delega allo Sviluppo Economico e alla Innovazione (che già ricopriva nella precedente giunta uscente) , nonché il ruolo di vicesindaco, come da intese preordinate con la coalizione a favore della seconda lista per risultati;

Al movimento politico CON , che fa capo al governatore regionale Michele Emiliano, la coalizione riconosce la facoltà di selezionare la figura del presidente del consiglio comunale, come come da intese preordinate con la coalizione a favore della terza lista per risultati. Senza alcun dubbio la nomina andrà a Piero Bitetti, che in passato (amministrazione sindaco Stefàno) ha già ricoperto lo stesso incarico.

Alla lista PIÙ CENTROSINISTRA viene riconosciuto un assessorato in carico a Luana Riso, con delega ai Servizi Sociali e all’Integrazione.

Al MOVIMENTO 5 STELLE viene riconosciuto un assessorato assegnato a Maria Luppino, con delega alla Pubblica Istruzione e all’Università.

Ad EUROPA VERDE viene riconosciuto un assessorato in carico a Fabiano Marti, con delega alla Cultura e allo Spettacolo.

Al PARTITO SOCIALISTA ITALIANO viene riconosciuto un assessorato in carico a Laura Di Santo, con delega all’Ambiente e alla Qualità della Vita;

Il sindaco ha poi designato un assessore in quota tecnica nella persona di Mattia Giorno, già capo di gabinetto nella precedente Amministrazione comunale, che riceve la delega ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Sostenibile.

“Entro il mese di luglio verranno anche definite le altrettanto necessarie posizioni di sottogoverno, naturalmente assegnando il giusto riconoscimento al contributo offerto dalle restanti componenti civiche della coalizione Ecosistema Taranto 2022.” ha proseguito il Sindaco. Tutte le deleghe della macrostruttura funzionale dell’Ente civico non espressamente assegnate, comprese quelle di nuova istituzione sollecitate di recente da stakeholder pubblici e privati, si intendono al momento trattenute dal sindaco.