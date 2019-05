Lega Salvini Puglia smentisce la Gazzetta del Mezzogiorno su fantomatiche alleanze con Cito

ROMA – Come il nostro giornale ha anticipato oggi pomeriggio alle 15 sui socialnetwork, la Lega Salvini Puglia con una nota stampa a firma dell’ On. Luigi D’Eramo coordinatore regionale ed il Sen. Roberto Marti coordinatore provinciale di Taranto della Lega in Puglia, ha smentito ufficialmente la “FAKE NEWS” pubblicata questa mattina sulla prima pagina dell’edizione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno .

Secondo i disinformati giornalisti locali del quotidiano barese(come potete leggere sotto), vi sarebbero stati degli inesistenti accordi politici intercorsi fra la Lega ed il consigliere comunale tarantino Mario Cito, quest’ultimo rinviato a giudizio dalla Procura della repubblica di Taranto, per la nota truffa sui rimborsi del Comune di Taranto.

Questo il testo integrale del comunicato della Lega : “Con riferimento all’articolo odierno pubblicato nell’ edizione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno, si smentisce ogni e qualsiasi ipotesi di candidatura nella Lega dell’ attuale consigliere comunale Mario Cito e di appartenenti al movimento politica At6.

“La fotografia pubblicata – prosegue la nota ufficiale della Lega – è una delle migliaia di selfie fatti da Matteo Salvini ad Ostuni in occasione della sua presenza elettorale di martedì scorso. Non si scambi dunque la partecipazione libera e spontanea da cittadino con accordi politici che smentiamo categoricamente.”

Ancora una volta il CORRIERE DEL GIORNO sbugiarda le “FAKE NEWS” di una certa stampa che definire “schierata”, inaffidabile ed assolutamente priva di alcuna autorevolezza, è ben poca cosa. Prima di scrivere “fesserie”, peraltro a poche ore dal voto, occorrerebbe fare dei dovuti controlli . Ma certi scribacchini non sanno neanche cosa sia la parola ” giornalismo“.

Questo è il vero problema. O meglio il loro dramma ! E poi certi pseudo-giornalisti si lamentano anche che restano senza stipendio….e che nessuno compra e legge più il loro giornale !!!