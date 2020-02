Il neo-governatore Santelli “arruola” il Capitano Ultimo: sarà l' assessore all’Ambiente della Regione Calabria

De Caprio, dopo l’Accademia Militare della Nunziatella, è entrato nell’Arma ed tra l’altro, oltre a mettere a segno il famoso arresto di Totò Riina, ha anche servito per 15 anni nel reparto speciale del Noe, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, sviluppando anche una specifica, profonda competenza sull’ambiente, contrastando la criminalità organizzata contro la quale ha svolto numerose indagini.

Capitano Ultimo è diventato noto negli anni di attività in Sicilia per aver personalmente stretto le manette ai polsi di Totò Riina, anche se proprio a quell’indagine deve anche un’inchiesta per favoreggiamento a Cosa Nostra. Rinviato a giudizio per non aver comunicato la sospensione del servizio di osservazione sul covo del boss dopo l’arresto insieme al generale Mario Mori, il comandante del Ros, De Caprio è stato prosciolto insieme al suo superiore “perché il fatto non sussiste”. Dopo qualche anno trascorso nel Ros, è stato trasferito al Noe, poi prestato all’ Aise (i servizi segreti interni) , quindi nuovamente rientrato all’Arma dei Carabinieri.

Negli ultimi anni, il suo nome è tornato in auge per il caso Consip, o meglio per le polemiche che ne sono scaturite per la fuga di notizie che ha svelato l’informale ma irrilevante collaborazione tra la squadra di “Ultimo” all’ Aise e i suoi vecchi colleghi del “Noe“, all’epoca impegnati nell’inchiesta che ha coinvolto Tiziano Renzi, sul quale proprio ieri il gip ha disposto nuove indagini.