Ex-Ilva. Conte: "porteremo risultato a casa con Arcelor Mittal"

ROMA – “E’ impensabile risolvere tutto in pochi giorni ma io dico: siamo partiti con il piede giusto e sono convinto che potremo portare un risultato a casa” ha dichiarato il premier Giuseppe Conte alla presentazione di Photansa 2019.

“Per lo stabilimento credo si possa offrire – ha aggiunto Conte – una transizione energetica, abbandonando i combustibili fossili. Il sig. Mittal mi sta venendo dietro. Lui è un global player e gli ho detto facciamo di Taranto uno stabilimento che possa scommettere sulla transizione“. Il premier ha poi annunciato che “faremo un decreto legge per Taranto già, spero, a fine anno, in cui faremo confluire progetti per Taranto. Noi vogliamo restituire alla comunità tarantina un ristoro”.