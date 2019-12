Di tutto di più

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Il fascismo che non esiste, Feltri e i finocchi, le gaffe della Meloni. E molto, molto altro

La deputata Daniela Santanchè (Fdi) dopo l’inchiesta sul fascismo nei gangli del potere veronese

“Il problema fascismo in questa Nazione non c’è assolutamente e non c’è stato” (fonte: La7)

“La battuta, a titolo di paradosso ” di Massimo Cellino presidente del Brescia Calcio …

“Cosa succede a Balotelli? Cosa vi devo dire… che è NERO e sta lavorando per SCHIARIRSI“

Vittorio Feltri direttore del quotidiano “Libero“

“A questi nuovi politici consiglio di dotarsi di un inno morandiano: ‘ritornerò più FINOCCHIO da te...’”. E il giorno dopo: “Io ho tanti amici FROCI e con loro sto bene in amicizia e non a letto dove sto da solo. Non me ne frega nulla delle loro preferenze sessuali, ma non intendo modificare il vocabolario per compiacerli. Né voglio attaccarli” (fonte: Twitter)

Parlamento, la gaffe di Giorgia Meloni: accusa i 5 Stelle di assenteismo, ma sbaglia piano.

La leader di Fratelli dʼItalia pubblica un selfie dal Transatlantico vuoto, ma le risponde il deputato M5s Paolo Giuliodori: ‘Se vuoi lavorare ci trovi al quarto piano di Montecitorio, nelle varie commissioni’…”” (fonte: TgCom24)

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervistato

“Se il centrodestra fosse una squadra di calcio Salvini sarebbe un centravanti di sfondamento, Meloni uno di quei terzini che copre la fascia destra ed è capace di andare in goal, io naturalmente il regista a centrocampo” (fonte: Libero)

Davide Barillari consigliere 5 Stelle in Regione Lazio, su Twitter

“#sardine operazione di marketing di Repubblica, pilotata dal Pd, che cerca di sviare l’attenzione dai disastri di Zingaretti intortando i giovani e aizzandoli contro Salvini…”

Il premier Giuseppe Conte ospite di Adnkronos Live

“Marcorè che mi imita? Mi ha molto colpito. Ho un raffreddore pazzesco e ho pensato: quasi quasi chiamo Neri per sostituirmi”

Beppe Grillo in un videomessaggio su Facebook assieme a Luigi Di Maio

“Tu Luigi ce l’hai il coraggio. Il referente è lui, Di Maio, il capo politico è lui, quindi fatemi la cortesia, non rompete i coglioni”

L’ex senatore forzista Antonio Razzi seduto s’un trono, travestito da re, con a fianco la regina Cicciolina. Il tema, lo scandalo “portaborse”

“Il mio ex collaboratore Pillera mi vuole denunciare? Lui è un gran bugiardo! Io lo volevo regolarizzare, ma la moglie insegnava a San Gallo e così si beccava 800 euro dal ministero degli Esteri e li avrebbe persi. Che mi faccia una querela! Che viene qua! Ma ‘ndo va?, mi fa ridere! Beccava 2mila euri IN NERO da me più 800 dal ministero! Ma va va…” (fonte: Fuori dal coro, Rete 4)

Le bugie di Elisabetta Trenta (M5S), ex ministro della Difesa

“L’ex ministra Trenta e il marito pagavano 141 euro d’affitto per la casa (+173 per il mobilio). Aveva detto di versare 540 euro al mese per una casa da 180 metri quadrati vicino a piazza san Giovanni in Laterano” (fonte: Corriere della Sera )

Il quotidiano romano sarcastico, spara in prima pagina…nonostante Giuseppe Conte

“IMPEDIVANO A CONTE DI FARE PIPÌ. Un complotto dietro il ‘doccia-gate’. L’appartamento privato di Conte dentro palazzo Chigi è stato ristrutturato rifacendo in parte il bagno, grazie anche all’acquisto di una cabina doccia tipo Jacuzzi con otto getti di idromassaggi per una spesa complessiva di oltre 22 mila euro. Il bagno era stato sequestrato su ordine dei premier precedenti e lui non sapeva più come fare…” (fonte: Il Tempo)

Matteo Salvini sui social

“Al lavoro per aiutare la Liguria, in mattinata presente al fianco delle Comunità che combattono la droga, nel pomeriggio a Civitavecchia insieme a sindaco e cittadini che non vogliono diventare la discarica di Roma per colpa di Raggi e Zingaretti. Nei prossimi giorni incontri a Roma, Isola d’Elba, Firenze, Bruxelles, Anversa, Milano, Appennino modenese, Calabria”. E in molti, tra i commenti: “Ma un giro in Senato mai?”

Matteo Renzi leader di Italia Viva si selfa al fianco di ET

“Incontri ravvicinati del terzo tipo negli studi Rai. Eccomi con il prototipo originale di ET che il maestro Rambaldi inviò a Spielberg l’anno prima del film. Sono passati quasi 40 anni! Che emozione vedere da bimbetto il film al cinema. E quante lacrime…” (fonte: Instagram)

Flavio Briatore intervistato dopo l’apparizione di Renzi al Billionaire di Riyad, invitato dai sauditi

“In Italia oggi ci sono due grandi politici, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Fanno politiche diverse ma sono giovani, hanno qualità indubbie. Sono due persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, intelligente. Salvini sa parlare alla pancia della gente. Non so se potrebbero fare un governo insieme, ma sarebbe una bella combinazione. Voterei uno dei due, di sicuro non Calenda. Calenda non lo votano nemmeno i famigliari” (fonte: La Stampa )

Carlo Calenda presentando alla sede della Stampa estera a Roma il nuovo movimento “Azione”

“Questa non è un’operazione personale, ma una GRANDE operazione di mobilitazione dell’Italia che studia, lavora e produce”

La rivelazione di Maria Elena Boschi capogruppo di Italia Viva alla Camera, affidata al settimanale CHI diretto da Alfonso Signorini

“Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”

Il tecnico dell’Inter intervistato Antonio Conte dal quotidiano francese L’Equipe

“In periodo di competizioni il rapporto sessuale non deve durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile, quindi è meglio rimanere sotto la partner. Consiglio di farlo con la propria moglie, così non si è costretti a una prestazione eccezionale…”

Anna Falchi ospite di “Vieni da me“, su Rai 1

“Ho visto un ufo per due volte, avevo circa 10 anni, a Reggio Emilia. Una volta l’ho visto volare, l’anno successivo siamo stati svegliati di mattina da un rumore assordante all’alba. Nel campo davanti a casa nostra era parcheggiato questo disco volante… eravamo io, mia madre e mio fratello. Abbiamo chiuso le serrande e siamo rimasti lì nascosti, poi non so cos’è successo. Sono Ufo? Sono mezzi di trasporto che la Nasa sta provando? Qualcosa è…“