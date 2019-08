Di tutto di più

Il peggio dell’informazione dai media, social network e televisione. Meloni e il fascismo, Lombardi e Belezebù e i meriti di Borghezio. Anche questa settimana è davvero difficile scegliere…

Alberto Airola Il senatore 5 Stelle, intervenendo in aula durante la discussione generale sulla Tav, crolla in una confusione numerica totale: la senatrice grillina alle sue spalle prova a correggerlo continuamente ma, presa dalla disperazione, si mette le mani tra i capelli…

“I francesi pagheranno per i loro… ehm… 45 chilometri qua… un miliardo, più o meno… mentre noi per, cioè loro per 12,5 chilometri pagheranno… ehm… un miliardo. Noi… ehm… no, scusate, è il contrario: 45 milioni, no chilometri, sono italiani e l’Italia paga due terzi 4 miliardi… scusate, 45 chilometri sono francesi, e l’Italia… scusate, i dati sono molti, vi prego di avere pazienza”

Stefania Giovinazzo consigliera “grillina” del Comune di Genova evoca Piazzale Loreto, per poi cancellare il post su Facebook e scusarsi

“Attento caro ‘Ruspa’, la storia ci insegna che passare dall’avere le piazze gremite di persone che applaudono a finire a testa in giù, è un attimo”

Crisi di Governo. L’abbronzatura dei senatori al centro del dibattito sul calendario, a Palazzo Madama

Salvini, dopo Twiga, Beach tour e tantissima spiaggia: “Invidio alcune abbronzature che vedo tra i banchi dell’opposizione…”. E Marcucci, Pd: “I dati estetici sono incontrovertibili, ministro Salvini: lei qui dentro è sicuramente il più abbronzato!”

Il rientro forzato dalle ferie: alcune meste dichiarazioni di senatori a cui Salvini ha rovinato le vacanze

“Ciao ragazzi, sembra ieri che la Casellati ci ha augurato buone vacanze. Ah, già: era ieri”…”Io in vacanza non ci sono ancora andata, dovrei andare in Croazia”…”Io sono arrivata direttamente dalla Croazia. Prometto che per l’aula tornerò ad avere un look più istituzionale” ( fonte: Il Messaggero )

Massimo Casanova 48 anni, da pochi mesi europarlamentare della Lega, amico fraterno di Salvini e proprietario del Papeete Beach di Milano Marittima

Casanova, il suo Papeete è la nuova Villa Certosa dell’era berlusconiana. Milano Marittima sta al potere come un tempo era Portocervo. “Non è un caso. La Lega è il Papeete. E il Papeete è la Lega”. In che senso? “È un posto democratico, il Papeete è il posto leghista per eccellenza (…)”. La fotografia di Salvini tra il mojito e una cubista in bikini ha fatto il giro del mondo. Non crede non sia una posa istituzionale? “Ma no, è un modo di divertirsi dopo tanto lavoro. E poi se mi sta chiedendo se ci piacciono le donne certo che ci piacciono (…). Tutti devono sapere che Matteo Salvini è un uomo umile, una persona straordinaria, che dedica la sua vita al popolo” ( fonte: La Repubblica)

Un selfie con Salvini: reportage dal Beach Tour salviniano in Calabria.

In fila per il selfie. Siamo a destra, come ci ha chiesto Matteo: “Mettetevi a destra, dalla parte giusta, e non preoccupatevi. Non mi muovo finché l’ultimo non avrà fatto la foto con me”. E Repubblica: “In questi giorni di campagna elettorale on the beach Matteo Salvini e il suo apparato di comunicazione, la cosiddetta Bestia, hanno raggiunto il nuovo primato di produttività: 1.500 selfie al giorno, con punte di duemila”, scatti che si propagano sui social generando una pubblicità impagabile (fonte: il Fatto Quotidiano)

Beppe Grillo sul suo “sacro” blog, che ormai non legge più nessuno

“Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari”

Matteo Salvini durante una tappa del suo Beach tour, a Sabaudia

“Ci credono dei trogloditi, solo loro sanno scrivere e leggere tanti libri, ma io dico sempre: non è importante leggere tanti libri, l’importante è capirli! Qui magari c’è gente che legge un libro di meno, ma lo capisce!”

A volte ritornano… il senatore Pd Matteo Renzi in conferenza stampa

“Matteo Salvini si dimetta da ministro dell’Interno e torni ai suoi mojiti, nelle forme e nelle modalità che riterrà più consone alla sua vita da senatore“

La senatrice Fdi Daniela Santanchè dal Twiga Beach Club di Flavio Briatore (di cui era socia) , scatenata ai piatti con tanto di outfit leopardato/maculato

“Altroché Papeete… Twiga!!!” (fonte: Instagram)

L’imprenditore Flavio Briatore scende in politica

“Se Salvini mi chiamasse al governo potrei dire di sì, a patto di essere messo nelle condizioni di fare le cose. Lui è uno dei più preparati, è un bravo comunicatore”. E su Facebook, il giorno dopo: “In questo momento così critico e confuso per il Paese Italia, ormai alla deriva, mi faccio avanti con una proposta forte e concreta: Il Movimento del Fare, che nasce per essere al completo servizio dei cittadini. E lo faremo completamente GRATIS” ( intervista: quotidiano Il Foglio)

Il direttore di Libero Vittorio Feltri sulla crisi

“Mattarella sta zitto non perché è riservato, ma perché non sa che cazzo fare” (fonte: Twitter )

Claudio Borghi parlamentare leghista e presidente della commissione Bilancio della Camera

“Se facessi uscire oggi il mio libro su questo governo farei un milione di copie e mi ‘pagherei gli stipendi’ di dieci anni da deputato. Fortunatamente per qualcuno (che non ne uscirebbe bene) non ho bisogno di soldi. In futuro quando le acque si saranno calmate vedremo…” (fonte: Twitter )

Igor De Biasio 42 anni, membro del cda Rai, si indigna sui giornalisti

“Questa cosa mi ha fatto davvero vergognare: com’è possibile che un giornalista Rai, nel caso specifico Valter Rizzo, scriva su Facebook che Salvini preferisce spiegare ai giovani come sbronzarsi e pippare di cocaina anziché promuovere i valori sociali? Ma dove siamo finiti?” (intervista: quotidiano Libero)

L’ex europarlamentare leghista, Mario Borghezio, che non è stato ricandidato, ricompare abbronzatissimo in Transatlantico

“Che ci faccio qui? Sono venuto per gufare. Se il governo cade è per merito mio, non dell’opposizione. Salvini lo sa” (fonte: Corriere della Sera)

Roberta Lombardi capogruppo 5 Stelle alla Regione Lazio

L’alleanza con il Pd è possibile? “Io dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d’accordo anche con Belzebù” (intervista: La Repubblica)

Davide Barillari consigliere 5 Stelle in Regione Lazio twitta e poi cancella

“Che bello, cade il governo! È quello che sperano e annunciano da un anno, ogni giorno, giornali e disperati personaggi come Zingaretti. Tranquilli… rosicate, mangiate i vostri popcorn e state a guardare che succede. Questo governo non casca”. Poche ore dopo, il comunicato ufficiale di Salvini con cui apre la crisi di governo

Salvini può vincere le prossime elezioni? Il pensiero del segretario Pd Nicola Zingaretti

“È come se uno riuscisse a mettere fuori dalla porta tre lupi e poi facesse rientrare dentro casa un lupo che lo sbrana“. Che ?! (fonte: Radio Capital )

L’ex magistrato Antonio Ingroia, su tutte le furie, minaccia azioni legali

“Renzi non usi Azione Civile, il nome è mio!”. E gli attivisti ingroiani: “Tentano di scippare il nostro nome, è una notizia che ci indigna e scandalizza. Renzi e i suoi ‘comitati’ tengano giù le mani da Azione Civile!” (fonte: Corriere della Sera)