14 Agosto 2025
Video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online

  • Cronaca Giudiziaria, Cronache
Hackerate le telecamere a circuito chiuso della casa della compagna del presentatore Rai. Diffusi via chat filmati, interviene la Postale

Le telecamere a circuito chiuso dell’abitazione di Caroline Tronelli, compagna di Stefano De Martino, sarebbero state violate da hacker. Le immagini, riprese all’interno dell’appartamento mentre i due si trovavano insieme, sarebbero finite in rete e diffuse su gruppi WhatsApp, Telegram e su un sito estero poi oscurato.

La vicenda, di cui si è avuta notizia nei giorni scorsi, riguarda video che mostrerebbero momenti di vita privata. Non è chiaro se l’intrusione fosse mirata o casuale, né se gli autori cercassero materiale a sfondo sessuale o dettagli utili per compiere furti.

Il materiale sarebbe stato rimosso dopo la pubblicazione, ma la Polizia postale ha già avviato indagini, ricostruendo in parte la dinamica e aprendo la strada a possibili procedimenti penali per violazione della privacy e altri reati.

Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online
13 Agosto, 2025
