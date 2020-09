Fermato il presunto assassino di Eleonora e Daniele. Sino ad agosto abitava con i due ragazzi

Il presunto assassino è stato tratto in arresto poco fa: sarebbe Antonio De Marco, 21enne di Casarano, studente di Scienze infermieristiche presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il giovane fino ad agosto aveva abitato nella casa di via Montello, dove era in affitto presso l’abitazione dei due giovani

Durante la conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce sullo sviluppo delle indagini sull’assassino di Eleonora Manta e Daniele De Santis, brutalmente uccisi la sera del 21 settembre a Lecce, in un condominio in via Montello n.2 all’ angolo via Martiri d’Otranto, nel rione Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria leccese, il procuratore capo di Lecce, Leonardo Leone de Castris, ha spiegato come si è arrivati alla sua cattura

il procuratore capo di Lecce, Leonardo Leone de Castris

Sottoposto a stato fermo è Antonio De Marco, 21 anni, originario di Casarano, studente di Scienze infermieristiche, con tirocinio nell’ospedale Vito Fazzi, che fino ad agosto aveva abitato nella casa di via Montello, dove era in affitto come ha spiegato il procuratore Leone de Castris: “Ci siamo attenuti unicamente a dati tecnici e allo sviluppo di elementi obiettivi. Non ci è ancora chiaro il movente. Per questo abbiamo lavorato con altri 4 magistrati e le indagini dei Carabinieri del comando provinciale di Lecce, con i Ros e i reparti scientifici, sono state eccellenti.“

“La ricostruzione delle modalità dell’omicidio secondo impostazione accusatoria – ha aggiunto il procuratore capo di Lecce – si fonda su visione filmati, intercettazioni e parziale perizia di comparazione grafica. Come sapete e stato trovato un bigliettino, che si è stabilito essere stato perso dell’aggressore. Questo ci ha dato la possibilità di confrontare la grafia del biglietto con quella dei documenti. Ci sono stati pedinamenti. E’ poi risultato che il soggetto è stato inquilino della coppia fino ad agosto scorso. Fortissima premeditazione è confermata da ispezione che il soggetto ha fatto nei giorni precedenti e dal biglietto che contiene studio per evitare telecamere e purtroppo anche modalità programmazione omicidio, che sarebbe stata preceduta anche da attività prodromica ad omicidio sulla quale non posso dire altro. L’omicidio, siamo portati a ritenere, doveva essere una rappresentazione, anche per la collettività. Nella presunzione di innocenza, è tutto ciò che possiamo dire. Mi auguro una confessione piena da parte dell’interessato. Lecce esce da questa vicenda, che è una rarità nel panorama della criminologia locale“. Secondo la Procura c’è stata premeditazione nel duplice omicidio.

Proprio i condomini del palazzo, ascoltati già la sera stessa del delitto, erano stati i primi a indirizzare gli investigatori verso un’uomo alto, di corporatura media, incappucciato e con uno zaino chiaro sulle spalle, che ha lasciato precipitosamente il palazzo dopo il duplice omicidio.

l’immagine delle telecamere da cui è iniziata l’indagine dei Carabinieri

Un delitto evidentemente premeditato, come lascia presagire un biglietto insanguinato ritrovato nel cortile, sul quale era disegnata una sorta di mappa delle vie vicine alla casa dei due giovani prive di telecamere. Nonostante l’accortezza, il killer è stato comunque ripreso da una videocamera della zona e quel fotogramma è stato fondamentale per gli investigatori.

Il presunto assassino è stato arrestato pochi minuti fa. Il cerchio investigativo intorno al responsabile del duplice omicidio si stava stringendo sempre di più di ora in ora. Gli investigatori scientifici dei Carabinieri del Ris di Roma avevano estratto un identikit a seguito dell’esame di una serie di fotogrammi .

Le immagini affiancate dagli altri elementi raccolti nel frattempo dagli investigatori, sono stati evidentemente sufficienti per sottoporre a stato di fermo il sospettato del duplice omicidio. L’incrocio degli elementi probatori in possesso dei Carabinieri che hanno lavorato ininterrottamente per ricostruire quanto accaduto nell’appartamento contemplavano le tracce lasciate dal presunto assassino attraverso i suoi movimenti tracciati sulla rete internet e sui socialnetwork, analizzando i suoi spostamenti fisici tracciati dal segnale GPS emesso dal suo telefono cellulare.

Dall’autopsia sui corpi delle vittime è emerso che l’assassino si era accanito con ferocia su Eleonora Manta e Daniele De Santis che si erano da poco trasferiti nella nuova casa dove recentemente il presunto omicida aveva preso affitto da loro una stanza nell’abitazione dei due giovani uccisi a coltellate.

Daniele al termine di questa stagione calcistica sognava di essere promosso ad arbitrare in serie B. Eleonora, originaria di Seclì, laureata in giurisprudenza era stata assunta da poco all’Inps a Brindisi, sarebbe stata uccisa per prima sul pianerottolo di casa con numerosi fendenti.

Eleonora, per volontà della madre, è stata sepolta con l’abito da sposa. mentre Daniele è stato salutato all’uscita dalla chiesa, dal triplice fischio di centinaia di arbitri. “Si spenga la vigliaccheria di chi ha commesso questo gesto – aveva chiesto l’arcivescovo di Lecce, Michele Seccia – la giustizia farà il suo corso”.

E dopo una settimana, la giustizia potrebbe aver trionfato arrestando il presunto omicida della giovane coppia.