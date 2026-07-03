Ultima incursione del maltempo, poi ritorna il caldo torrido sull’Italia

Le previsioni sul tempo che farà sino a domenica 5 luglio

Dopo grandine, temporali e raffiche di vento sul Nord, il maltempo si sposta ora verso le regioni del Centro-Sud. Si tratta però dell’ultimo sussulto prima della rimonta del caldo, che dal weekend tornerà a infuocare l’Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio, e per i giorni a seguire. Il fronte temporalesco si sposterà velocemente verso le regioni centro-meridionali. Il peggioramento colpirà inizialmente il basso Lazio, per poi estendersi rapidamente a Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

L’attenzione resta alta per la potenziale intensità dei fenomeni. Nei bassi strati dell’atmosfera c’è ancora molta energia potenziale in gioco, accumulata sotto forma di umidità dopo il caldo intenso delle ultime settimane. Per questo motivo non escludiamo il rischio di eventi estremi come nubifragi e forti grandinate, con i fenomeni più intensi che si concentreranno in particolare su Calabria e Sicilia. Al Nord invece avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato. L’estate insomma è pronta a ritornare in sella.

Le previsioni meteo

Venerdì 3 luglio. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sole, acquazzoni su basso Lazio e Sardegna meridionale. Al Sud: temporali a carattere irregolare, specie sui settori tirrenici.

Sabato 4 luglio. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: soleggiato, venti intensi dai quadranti settentrionali.

Domenica 5 luglio. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: stabile e soleggiato ovunque. Al Sud: soleggiato, venti da nord.