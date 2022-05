Ucraina – Russia. Putin, no alla telefonata a 3 con Erdogan e Zelensky. L’embargo al petrolio russo entra nella bozza delle conclusioni del vertice Ue. 

96° giorno di guerra in Ucraina e torna a muoversi anche Ankara, dopo il pressing diplomatico degli ultimi giorni da parte di diverse capitali europee, nel tentativo di avviare un dialogo personale tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, in modo da arrivare al cessate il fuoco e a intavolare delle serie trattative tra Mosca e Kiev. Ad annunciare le chiamate delle prossime ore al presidente russo e a quello ucraino è stato lo stesso premier turco Recep Tayyip Erdogan, con tanto di conferma del Cremlino. Intanto il presidente ucraino è andato in visita a Kharkhiv, città liberata dalla controffensiva mentre il ministro degli Esteri russo Lavrov ha chiesto la smilitarizzazione dell’Ucraina.

La possibilità di un colloquio era stata battuta dalle agenzie questa mattina, ma Putin ha smentito, dicendo “no” ad telefonata a 3 con Erdogan e Zelensky.. “Raggiungeremo un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni entro lunedì pomeriggio”, dice invece alla radio France Info l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell. Nel frattempo prosegue nell’Est dell’ Ucraina l’offensiva russa in Ucraina seguendo la strategia del passo dopo passo, villaggio dopo villaggio. Il presidente ucraino Zelensky si è spostato per la prima volta ufficialmente da Kiev per andare a Kharkiv dove ha rimosso il capo della difesa locale. L’attenzione del governo ucraino è ancora verso l’Occidente e la Nato; da un alto si attendono i missili Usa per poter contrastare l’avanzata russa nel Donbass; dall’altro si guarda alle decisioni dell’Unione europea sull’embargo al greggio di Mosca. L’intesa sul blocco non è ancora all’orizzonte, mentre un accordo di massima è stato trovato sul tetto al prezzo del petrolio e del gas in caso di emergenza. L’Italia invece è in preallarme per le minacce di un attacco hacker contro siti istituzionali annunciato per oggi.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 19.55 | Draghi a Ue: essenziale Putin non vinca questa guerra

“E’ essenziale che Putin non vinca questa guerra. Allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile parlargli. Sono scettico dell’utilità di queste telefonate, ma ci sono ragioni per farle. Queste conversazioni dimostrano che è Putin a non volere la pace“. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al vertice Ue sull’Ucraina.

h. 19.54 | Draghi a Ue: scettico sull’utilità delle telefonate a Putin

“È essenziale che Putin non vinca questa guerra. Allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile parlargli. Sono scettico dell’utilità di queste telefonate, ma ci sono ragioni per farle. Queste conversazioni dimostrano che è Putin a non volere la pace“. E’ quanto ha detto il premier Mario Draghi al vertice europeo.

h. 19.50 | Draghi: rischio catastrofe alimentare ed è colpa di Putin

“Il confronto con Putin è necessario per risolvere il problema del grano, della sicurezza alimentare. Il rischio di una catastrofe alimentare è reale: e se non ci sarà una soluzione, dovrà essere chiaro che la colpa è di Putin“. Lo ha affermato il premier Mario Draghi intervenendo al vertice europeo.

h. 19.20 | Poroschenko lascia il Paese, per due volte era stato bloccato

L’ex Presidente ucraino Petro Poroshenko è riuscito a lasciare l’Ucraina, dopo altri due tentativi falliti, per partecipare a una conferenza del Partito popolare europeo a Rotterdam. Poroshenko ha una esenzione dal richiamo al servizio militare. Il blocco alla sua uscita dal Paese, venerdì e sabato, era legata a problemi con i suoi documenti. Poroshenko è accusato di alto tradimento, con l’accusa di aver stretto accordi con i separatisti filorussi dell’est del Paese, fra cui un contratto dell’equivalente di circa 100 milioni di euro per l’acquisto di carbone.

h. 19.11 | Zelensky a Ue: “Mostrate forza, la Russia capisce solo quella“

“L’Europa deve mostrare forza. Perchè la Russia percepisce solo il potere come un argomento. E’ tempo di non essere separati, non frammentati, ma di essere uniti“. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al vertice Ue. “L’Ucraina ha dimostrato con il suo stesso esempio perchè questa unità è importante. Nel nostro Paese, dal 24 febbraio abbiamo tutti lavorato a tutela dello Stato. E grazie a questo siamo riusciti in ciò che il mondo non si aspettava: l’Ucraina ha fermato l’esercito russo, e tutti ne avevano paura, ed è riuscita a liberare parte del suo territorio occupato”, ha aggiunto. “Una maggiore unità è il fondamento di questa forza. E voi lo sapete. Infine, tutti i litigi in Europa devono finire, le dispute interne incoraggiano solo la Russia a fare più pressione su di voi”, ha esortato il presidente ucraino.

h. 18.53 | Zelensky all’Ue: “restate uniti, si approvino sanzioni“

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo al vertice europeo in videocollegamento, ha fatto appello all’Europa a “restare unità e a non dividersi” e ha chiesto che siano approvate le nuove sanzioni “il più rapidamente possibile”. E’ quanto si apprende da fonti europee. Zelensky si è rivolto all’insieme dei 27 leader e nel corso dell’intervento non c’è stata una sessione di Q&A.

h. 18.45 | Scholz: è chiaro che abbiamo bisogno di embargo petrolio russo

“Per me è molto chiaro che abbiamo bisogno di un embargo” del petrolio russo. Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla televisione pubblica Ard. Mentre a Bruxelles si discute proprio del nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, Scholz si è detto “molto fiducioso che raggiungeremo un risultato comune” in Ue. Il cancelliere ha tuttavia spiegato che si deve dare tempo a quei Paesi che non riescono a sostituire l’import di petrolio da un giorno all’altro. Tempo che, però, questi Paesi dovranno a loro volta saper “usare“, ha sottolineato Scholz.

h. 18.42 | Arrivata nuova ambasciatrice Usa a Kiev

La nuova ambasciatrice Usa in Ucraina, Bridget Brink, è arrivata a Kiev. Lo riferisce il Guardian, citando il sito web dell’ambasciata americana nel Paese.

h. 18.40 | Truppe ucraine costringono i russi a ritirarsi da un villaggio di Kherson

Le truppe ucraine hanno costretto i russi a ritirarsi da un villaggio a Mykolaivka, nella regione di Kherson. Lo rende noto lo Stato Maggiore generale, precisando che gli invasori hanno subito perdite che hanno portato a disordini tra le altre unità militari.

h. 18.26 | La procuratrice: in tribunale il primo caso di stupro in guerra

Il primo caso di stupro nelle guerra in Ucraina è stato portato in tribunale. Lo ha annunciato la procuratrice generale Ucraina, Iryna Venediktova, su Twitter, aggiungendo che l’imputato è “Mikhail Romanov, un militare del 239° Reggimento della 90° Divisione corazzata della Guardia Vitebsk-Novgorod delle Forze armate russe. Sarà processato per il presunto omicidio di un uomo e per violenza sessuale di gruppo contro sua moglie“, ha spiegato Venediktova.

h. 18.15 | Ucraina: Difesa, armi distrutte da russi non sono italiane

Secondo quanto apprende l’Ansa, fonti della Difesa escludono “la possibilità che la notizia del sito distrutto, rilanciata con un video dai mezzi di informazione russi, contenesse materiali di provenienza italiana”. Il riferimento è a quanto riportato da agenzie russe, che citano il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui le forze russe avrebbero distrutto una postazione ucraina “dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria (howitzer) inviata dall’Italia“.

h. 18.06 | Zelensky interviene a vertice, Michel ribadisce sostegno

“Ho ringraziato il presidente Zelensky per il suo sincero discorso ai membri del Consiglio europeo. Aumenteremo la tua liquidità e ti aiuteremo a ricostruire l’Ucraina. Continueremo a rafforzare la tua capacità di difendere il tuo popolo e il tuo Paese“. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo l’intervento del presidente ucraino al vertice.

h. 18.02 | Difensore civico ucraino Denisova: “Zelensky ha chiesto il mio licenziamento“

“Ho appena saputo che su ordine del presidente Zelensky è stata presa la decisione di licenziarmi da domani. Stando alle mie informazioni, all’ufficio del presidente non sta bene la posizione attiva in merito alla raccolta dei dati sulla violazione dei diritti umani sui territori occupati”. Lo annuncia in conferenza stampa il difensore civico ucraino Lyudmila Denisova, che aggiunge: “Accetterò ovviamente qualsiasi decisione dei deputati del Parlamento, sia che sia sfiducia o sostegno, ma questo mi ricorda un pò uno Stato totalitario. E dobbiamo ricordare che il nostro sta andando verso l’Europa in cui vige il diritto”.

h. 17.56 | Metsola: proposta pace Italia? Non senza l’Ucraina al tavolo

“Vogliamo che la guerra finisca al più presto e ciò significa che tutti gli sforzi vanno fatti, ma non senza l’Ucraina al tavolo“. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rispondendo a una domanda sulla proposta sul cessate il fuoco in Ucraina presentata dall’Italia. “Abbiamo visto incredibili sforzi sia a livello bilaterale che a livello locale – ha aggiunto Metsola – specialmente tra i sindaci italiani e diverse città in Ucraina che sono state gemellate per anni”. Sforzi che vanno mantenuti, ha sottolineato la presidente, “una volta che l’Ucraina sarà più integrata con l’Ue“.

h. 17.42 | Paesi Bassi, Gazprom interrompe fornitura gas russo

La compagnia statale russa Gazprom interrompe le forniture di gas all’Olanda a partire da domani, dopo che la società distributrice GasTerra ha rifiutato il pagamento in rubli. Lo riferisce il sito Nl Times, spiegando che la società russa avrebbe dovuto fornire due miliardi di metri cubici di gas da qui al primo ottobre, quando doveva scadere l’attuale contratto. “GasTerra ha deciso di non accettare le richieste unilaterali di pagamento da parte di Gazprom – si legge in un comunicato della società- “in risposta a questa decisione di GasTerra, Gazprom ha annunciato l’interruzione della fornitura con effetto dal 31 maggio 2022″. La compagnia olandese ha comunque assicurato di aver già provveduto a comprare gas da altre fonti.

h. 17.35 | Putin: “Pronti a esportare prodotti agricoli se via sanzioni“

“Alla luce dei problemi sul mercato alimentare mondiale, verificatisi a causa dell’imprudente politica finanziaria ed economica dell’Occidente, la Russia può esportare considerevoli quantità di fertilizzanti e prodotti agricoli se le sanzioni anti-russe saranno tolte“. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin al leader turco Recep Tayyip Erdogan nell’odierno colloquio telefonico, secondo quanto riportato dal Cremlino citato dalla Tass.

h. 17.30 | Putin: “Pronti a facilitare export da Ucraina senza ostacoli”

Il presidente russo Vladimir Putin in una conversazione telefonica con il leader turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato “la disponibilità della Russia a facilitare il transito marittimo senza ostacoli di merci in coordinamento con i partner turchi”, “questo vale anche per il grano dai porti ucraini“. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass, aggiungendo che i due leader hanno discusso anche della “questione di garantire una navigazione sicura nel Mar Nero e nel Mar d’Azov, eliminando la minaccia delle mine“.

h. 17.25 | Rutte: “Con Draghi amici, ma su price cap ci sarà dibattito“

“Io e Mario Draghi siamo grandi amici e abbiamo sempre risolto le divergenze”, ma la proposta di introdurre un price cap contro il caro energia “porterà a qualche dibattito” tra i leader Ue, “potenzialmente anche con Mario Draghi e Olaf Scholz“. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte arrivando al vertice straordinario Ue. La domanda è “cosa intendiamo per price cap”, ha rimarcato Rutte, evidenziando che “se per price cap intendiamo dei sussidi statali per abbassare le bollette, allora avremmo bisogno di tanti soldi dai bilanci nazionali di Italia e Olanda“.

h. 17.10 | Francia: “Inchiesta trasparente su morte giornalista”

“La morte di Frédéric Leclerc-Imhoff, giornalista di BFM-TV che copriva un’operazione ucraina di evacuazione nei pressi di Severodonetsk, è profondamente scioccante. La condanno e presento le nostre condoglianze alla famiglia e ai colleghi”, afferma Catherine Colonna in una nota diffusa a metà pomeriggio dal ministero degli Esteri di Parigi. “La Francia – prosegue la neo ministra titolare del Quai d’Orsay – esige che venga al più presto avviata un’inchiesta trasparente per fare piena luce sulle circostanze di questo dramma“. La Francia ribadisce quindi “il suo impegno costante e determinato, ovunque nel mondo, in favore della libertà di stampa e della protezione dei giornalisti e di tutti coloro la cui espressione contribuisce alla libera informazione e al dibattito pubblico“.

h. 16.50 | Borrell: serve accordo con Russia per esportare grano

“E’ evidente che Putin usa il grano come arma e dobbiamo vedere come tirare fuori le 20 tonnellate di grano dall’Ucraina. Non è facile, serve un accordo con la Russia per usare le vie marittime“. Così l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrel, al suo arrivo al Consiglio europeo. “Non possiamo creare la fame nel mondo, che è quello che Putin sta facendo. Dobbiamo dire qualcosa nel Consiglio perché è una grande tragedia, ci saranno molti danni nel mondo“, ha aggiunto.

h. 16.40 | Erdogan a Putin: pronti ospitare incontro Kiev-Mosca-Onu

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno avuto un colloquio telefonico per discutere della situazione in Ucraina. Lo rende noto l’ufficio del presidente turco, come riporta la Tass. La Turchia è pronta a organizzare un incontro tra la Russia, l’Ucraina e l’Onu a Istanbul, ha detto Erdogan a Putin.

h. 16.30 | Mosca: niente missili a medio raggio, bene decisione Usa

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev giudica “ragionevole” la decisione del presidente Usa Joe Biden di non fornire all’Ucraina missili a medio raggio in grado di raggiungere la Russia. Lo riporta la Tass. In caso di attacchi alle sue città, la Russia, aggiunge Medvedev, colpirebbe i centri “decisionali criminali”, alcuni dei quali sono “ben lontani da Kiev“.

h. 16.09 | Borrell: “Mosca distrugge il Donbass, ancora armi a Kiev“

“La Russia sta distruggendo il Donbass: la guerra è guerra, dobbiamo sostenere l’Ucraina, continuare a dare armi”. Lo ha detto l’Altro rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. “Da qui all’estate l’economia russa sarà in una situazione molto difficile“, ha aggiunto. “Al Consiglio dobbiamo anche affrontare la questione del blocco delle forniture del grano perché Vladimir Putin usa il grano come arma, sta affamando il mondo”.

h. 15.50 | Biden, Usa non invieranno missili a medio raggio

Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio russo: lo ha detto il presidente Joe Biden.

h. 13.30 | Kiev, raid russo a Kherson uccide bambina di 9 anni

L’attacco dell’artiglieria russa nell’oblast di Kherson ha ucciso una bambina di 9 anni e ferito altri 2 bambini, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. L’ufficio del procuratore generale ha inoltre confermato che un bombardamento russo ha colpito il villaggio di Myroliubivka, nella regione per gran parte occupata, ieri 29 maggio, ferendo un bambino di sette mesi e una bambina di cinque anni.

h. 13.00 | Mosca, distrutto sito con artiglieria inviata dall’Italia

Le forze russe hanno distrutto una postazione ucraina “dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria (howitzer) inviata dall’Italia“. Lo riferiscono le agenzie russe citando il ministero della Difesa di Mosca. I militari hanno pubblicato un video in cui si mostra una postazione nascosta tra gli alberi.

h. 12.57 | Ministro Esteri francese visita Bucha

Il Ministro degli Affari Esteri francese Catherine Colonna ha visitato la città di Bucha . Lo ha riferito l’amministrazione militare regionale di Kiev su Telegram citata da Unian che pubblica le foto. Al ministro sono stati anche mostrate le immagini delle vittime chiuse nei sacchi neri trovati dopo la partenza dei russi.

h. 12.21 | Kiev, controffensiva a Kherson, sfondata linea difesa russa

Nella città portuale del Sud del Paese, Kherson, l’esercito ucraino afferma di aver lanciato una controffensiva nel tentativo di recuperare le terre conquistate dalla Russia, forse preannunciando una nuova fase dei combattimenti. “Kherson resiste, siamo vicini“, ha twittato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, citato dalla Bbc. Kherson è stata la prima grande area a cadere dopo l’invasione delle forze russe a febbraio. Il quartier generale militare ucraino ha affermato in un comunicato che le sue forze hanno sfondato una linea di difesa russa spingendola in un terreno meno favorevole e minacciano le vie di rifornimento della Russia sui ponti sul fiume Dnipro.

h. 12.18 | Cremlino, nessuna ragione oggettiva per default russo

Non ci sono ragioni oggettive per il default della Russia in questa situazione e la Russia è pronta a onorare i suoi obblighi, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “Non ci possono essere ragioni oggettive per un default. Ci sono soldi e c’è disponibilita’ a pagare, in rubli o in un modo che sarebbe piu’ conveniente per i detentori di obbligazioni”, ha detto Peskov in una conferenza stampa. I giornalisti hanno chiesto a Peskov se i detentori occidentali di eurobond russi accetteranno il nuovo sistema di pagamento, che ricorda quello stabilito dalla Russia per i contratti del gas, o preferiranno dichiarare default alla scadenza del periodo di grazia: il ministero delle Finanze russo manterra’ i relativi contatti e tutto dipendera’ da questi contatti, ha risposto il portavoce.