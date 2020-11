Tutta le verità sul “caso Genovese” e le violenze ad una giovane modella

Questa sera vi farò ascoltare e scoprire cosa accade realmente dietro le quinte di quel mondo, che non solo a Milano, ma a Roma e purtroppo anche in mezzo mondo. Sarà pura cronaca giornalistica, con interviste e tante rivelazioni che nè l’ottima Massimo Gilletti e tantomeno la conduttrice TV Barbara D’ Urso potranno mai scoprire e farvi conoscere.

di ANTONELLO de GENNARO

Cari lettori, il nostro giornale è riuscito ad ottenere una copia integrale dell’ ordinanza di arresto ( e non solo…) che ha portato in carcere l’imprenditore napoletano Alberto Maria Genovese, per la nota vicenda di cui ci siamo già occupati mei giorni scorsi e che è finita sulle prime pagine di tutti i giornali e settimanali e nei vari contenitori televisivi. Quanto avete sinora letto, saputo, ascoltato è nulla rispetto alla realtà dei fatti. Ed ancora una volta il nostro giornale è in prima linea a raccontare, documenti alla mano, quello che altri non vogliono o non possono raccontarvi.

Abbiamo deciso di non pubblicare quasi nulla, data la gravità e volgarità di quanto ivi contenuto, che svela (o meglio conferma !) un mondo che conosco molto bene, per aver fatto oltre 15 anni fa un’inchiesta giornalistica, ripresa dal pm Henry John Woodcock, all’epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica a Potenza, che prese il nome di “Vallettopoli” portando in carcere Fabrizio Corona e Dario (in arte Lele) Mora.

Quello che abbiamo letto non è nulla di nuovo, ma qualcosa di profondamente scandaloso che apre nuovamente uno squarcio sul mondo della movida e del sottobosco delle agenzie di modelle e delle “modelline“. Questa sera ve ne parlerò in una diretta sui canali social del nostro giornale, che potrete visionare su queste pagine:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ilcorrieredelgiorno1947

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/corrieredelgiorno/

Sarà pura cronaca giornalistica, con interviste e tante rivelazioni che nè l’ottimo Massimo Gilletti e tantomeno Barbara D’ Urso potranno mai scoprire e farvi conoscere, sopratutto allorquando invitano in trasmissione tuttologi o persone che cercano solo visibilità televisiva o un gettone di presenza. Vi porteremo dietro le quinte di un mondo a luci rosse. Abbiamo deciso di farlo proprio oggi, per celebrare ed onorare la giornata contro la violenza alle donne, a cui chiaramente ci associamo tutti quanti.





Questa sera vi faremo ascoltare e scoprire cosa accade realmente dietro le quinte non solo a Milano, ma anche di Roma e purtroppo di mezzo mondo, dove la cocaina e la droga imperversano e costituiscono la 1a azienda al mondo per fatturato e profitti….