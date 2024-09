Trionfo Ferrari a Monza: Leclerc grandioso !

Charles Leclerc trionfa a Monza nel Gp d’Italia , grazie alla strategia (unica sosta) e a una straordinaria gestione delle gomme, precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris che arrivano al traguardo rispettivamente al secondo e terzo posto. Delusione da parte di Piastri, arrivato secondo dopo essere stato in testa per almeno metà gara: “Fa male, sono molto infastidito. Ho fatto tante cose nel modo giusto, c’erano tanti punti interrogativi sulla strategia. Era rischioso però fare una sola sosta, sono contento del mio passo ma sono deluso per il secondo posto. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa, io ho contribuito“, ha detto. Anche Lando Norris resta con l’amaro in bocca: “Per noi non era possibile una gara a una sosta, sono deluso ovviamente ma oggi loro avevano la macchina migliore“, ha detto.

Termina la gara in quarta posizione e quindi fuori dal podio Carlos Sainz che precede Hamilton e Verstappen, il quale con il suo sesto posto limita i danni in classifica mondiale. A sventolare la bandiera sul traguardo l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero. Settima posizione per George Russell, ottavo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez. Chiudono la top ten Alexander Albon su Williams e Kevin Magnussen su Haas.

Il team principal della Ferrari Fred Vasseur ha sempre sostenuto che non bisogna fare drammi quando le cose non vanno e ha avuto ragione. La Ferrari oggi ha vinto perché è stata capace di unire velocità e lucidità nei momenti decisivi. Tutto ha funzionato alla perfezione, soprattutto la carica di Leclerc che ha fatto un capolavoro alla guida, gestendo le gomme e non perdendosi d’animo anche quando dopo il primo pit stop aveva perso la posizione ai danni di Lando Norris. La prima guida della Ferrari ha perso la prima posizione dopo il primo pit stop effettuato al 16° giro. Dopo la seconda sosta di tutti quelli davanti a lui, Leclerc ha messo in luce una delle sue qualità migliori, la gestione del degrado gomme, e con i suoi uomini al muretto si è inventato l’impensabile, compiendo un piccolo grande capolavoro.

L’esultanza di Leclerc

“Come mi fai sognare, come mi fai sognare…“ : e’ stata questa l’esultanza di Charles Leclerc, nella team radio subito dopo aver tagliato da primo il traguardo del Gp di Monza, mentre sugli spalti esplode il tripudio di migliaia di ferraristi. “E’ fantastico -urla il pilota monegasco in collegamento dalla sua monoposto che gira ancora in pista – Grazie a tutti, all’azienda, al team che ha fatto un lavoro della Madonna per arrivare a questo risultato. Questa è una stagione da infarto, tra alti e bassi. A casa nostra, come nel 2019. Siamo grandissimi. Grandissima strategia. Grazie, grazie, grazie” è il messaggio via radio di Leclerc al team dopo aver conquistato il Gran Premio di Monza. Subito dopo che il monegasco era arrivato ai box, i cancelli sono stati aperti e i tifosi hanno invaso la pista.

Le prime parole ai microfoni di Charles Leclerc dopo il trionfo : “Tutto ciò è davvero fantastico. Credevo che la prima volta fosse qualcosa di unico, mentre una seconda non sarebbe stata così speciale. Beh, mi sbagliavo, è stato incredibile proprio come la prima. Monaco e Monza sono per me le due gare più importanti da vincere e quest’anno l’ho fatto. Poi è chiaro che il grande traguardo resta quello di vincere il Mondiale. Il nostro pacchetto qui a Monza ha funzionato molto bene. Baku è una pista che mi piace, chissà non possa succedere qualcosa di speciale anche lì” aggiungendo “Forza Ferrari”. rivolgendosi ai tifosi che gli hanno tributato un incredibile boato appena apparso sugli schermi

Per Leclerc questa è la seconda vittoria a Monza dopo quella del 2019 , quest’anno però si è superato: è riuscito a trionfare in casa sua a Montecarlo e oggi ancora in Italia, in casa della Ferrari. Una storia bellissima che ripaga il tanto lavoro degli uomini e delle donne che a Maranello ogni giorno dando l’anima de il cuore per riportare la Ferrari a lottare per il titolo.