24 Settembre 2025 05:04
TIM amplia il proprio perimetro di attività e annuncia l’ingresso ufficiale nel settore energia.

Dal 29 settembre sarà infatti disponibile TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane, la nuova proposta sviluppata in collaborazione con Poste Italiane e distribuita in oltre 750 punti vendita.

L’iniziativa segna la prima collaborazione industriale tra le due società e si inserisce in un percorso di diversificazione che conferma la strategia di Customer Platform. Dopo la connettività e i contenuti streaming, TIM integra anche la fornitura energetica tra i servizi destinati alle famiglie italiane, rafforzando così la propria posizione di player multi-servizio. Una decisione che segue quella avviata dalle altra compagnie telefoniche operanti sul mercato italiano

L’offerta è stata pensata per garantire trasparenza e sostenibilità. Per la luce è prevista una rata fissa mensile calcolata sui consumi dell’anno precedente, con prezzo bloccato per dodici mesi, utilizzando energia certificata al 100% da fonti rinnovabili. Per il gas il corrispettivo è indicizzato al Punto di Scambio Virtuale con margine fisso per un anno, assicurando adeguamento automatico alle fluttuazioni del mercato e compensazione totale delle emissioni di CO₂. In questo modo, le famiglie possono pianificare meglio la spesa energetica, riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi senza rinunciare all’attenzione all’ambiente.”

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM

“Con TIM Energia powered by Poste Italiane portiamo alle famiglie un servizio essenziale, facile da comprendere e da gestire», ha dichiarato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM aggiungendo “La nostra priorità è offrire stabilità dei costi, chiarezza nelle opzioni e sostenibilità, rafforzando la relazione di fiducia con i clienti”.

Il lancio della nuova offerta sarà affiancato da promozioni riservate ai clienti TIM e da soluzioni integrate che uniscono connettività, intrattenimento e fornitura energetica. Attraverso l’App MyTIM sarà possibile consultare bollette e consumi, gestire in autonomia la potenza del contatore e accedere a un servizio di assistenza dedicato. Ulteriori informazioni sull’offerta sono disponibili su tim.it.

L’attenzione alla sostenibilità è parte integrante della proposta: l’energia elettrica fornita è 100% proveniente da fonti rinnovabili certificate, mentre il gas è interamente compensato per le emissioni di CO₂. La combinazione tra prezzo fisso della luce e rispetto per l’ambiente consente alle famiglie di pianificare meglio la spesa energetica, riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi e contribuendo, al tempo stesso, a un consumo più responsabile.

Al lancio sono previste promozioni dedicate. I nuovi clienti che sottoscrivono contemporaneamente TIM WiFi Casa, la TV di TIM, e un’offerta mobile TIM, insieme alle offerte TIM Energia Luce e Gas, possono ottenere sconti fino a 190 euro per 12 mesi che saranno ripartiti in rate nelle rispettive bollette TIM o di fornitura TIM Energia. Per i già clienti TIM, lo sconto è di 65 euro/anno in caso di attivazione della sola luce (o solo gas), e raddoppia fino a 130 euro/anno scegliendo entrambe le forniture.

I clienti che sceglieranno di avere ‘tutto’ con TIM potranno accedere ad ulteriori vantaggi grazie a formule all inclusive semplici e integrate: WiFi, 5G Ultra, contenuti TimVision, assistenza prioritaria al 187, smartphone di ultima generazione e le offerte TIM Energia.

Con questa operazione, TIM e Poste Italiane entrano insieme in un comparto strategico, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e consolidando un modello industriale che unisce telecomunicazioni, servizi digitali e fornitura di energia. Una scelta che conferma l’evoluzione del gruppo e che si inserisce nel percorso  sulle principali trasformazioni del mercato italiano delle telecomunicazioni e dei servizi.

