10 Novembre 2025 01:55
Telefonate moleste, dal 19 novembre blocco alle finte chiamate dai numeri mobili

  • Consumatori, Economia, Imprese
La soluzione dell' AGCOM rappresenta il secondo passaggio di un'azione già avviata nei mesi scorsi

Dal prossimo 19 novembre si avvicina una soluzione attesa da milioni di utenti italiani con l’entrata in vigore della la nuova stretta sul telemarketing, che dovrebbe metterà la parola fine alle finte chiamate da numeri mobili italiani. Il fine è quello di limitare il fenomeno dello “spoofing”, la tecnica adottata dagli operatori e call center utilizzano numeri apparentemente italiani, spesso simili a quelli locali degli utenti, per spingerli a rispondere.

Cosa cambia per gli utenti

La misura rappresenta il secondo passaggio di un percorso già avviato nei mesi scorsi. Già lo scorso 19 agosto, infatti, è diventata operativa una delibera dell’Agcom, l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. che ha imposto il blocco automatico delle chiamate provenienti da numerazioni fisse “mascherate, ovvero numeri di rete fissa contraffatti. Tuttavia, la maggior parte delle chiamate indesiderate continuava ad arrivare da numeri cellulari apparentemente italiani, lasciando di fatto scoperto il canale più utilizzato dai call center più aggressivi e dai promotori di investimenti fraudolenti.

Con il nuovo step atteso per mercoledì 19 novembre, il divieto di utilizzo di numeri inesistenti verrà esteso anche alle numerazioni mobili. In pratica, gli operatori non potranno più “fingere” di chiamare da numeri con prefissi italiani quando la chiamata proviene da sistemi VoIP o da centrali estere non autorizzate. Chi effettuerà chiamate commerciali dovrà utilizzare numerazioni certificate e tracciabili, inserite nei registri assegnati e riconducibili al soggetto chiamante.

“Si tratta di un banco di prova cruciale per valutare l’efficacia delle nuove regole contro il telemarketing selvaggio” spiegano dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. “L’obiettivo è tutelare maggiormente gli utenti e rendere trasparente l’origine delle chiamate”.

Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, gli italiani ricevono ogni anno oltre 15 miliardi di chiamate indesiderate, pari a circa 500 chiamate a testa, tra offerte commerciali non richieste, proposte di cambi di gestore e tentativi di truffa finanziaria.

Cosa cambia per i cittadini

  • Le chiamate commerciali dovranno arrivare solo da numeri verificabili.
  • Sarà più semplice riconoscere le chiamate sospette e segnalarle.
  • I call center che non si adegueranno rischieranno sanzioni e sospensione delle attività, in base ai controlli incrociati tra Agcom, Garante Privacy e Guardia di Finanza.
  • Resta valido il Registro Pubblico delle Opposizioni, che permette ai cittadini di bloccare la ricezione di chiamate promozionali da qualunque operatore, anche se si è clienti di quell’azienda.

Gli esperti sottolineano che la normativa dovrà essere accompagnata da sistemi efficaci di controllo, soprattutto sugli operatori con sede all’estero e sui broker che rivendono pacchetti di numeri a società non autorizzate. Se il nuovo blocco funzionerà, il telemarketing potrebbe finalmente diventare più trasparente e meno invasivo, restituendo agli utenti un diritto semplice ma fondamentale: decidere quando e da chi farsi chiamare

