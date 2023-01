Taranto, auto contro un muro: morti 3 giovanissimi

Tragedia questa sera sulla strada tra Massafra e Martina Franca , in provincia di Taranto. Tre persone sono morte in un incidente. Una quarta persona di soli diciotto anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ‘Santissima Annunziata’ nel capoluogo jonico. Sono tutte giovanissime le vittime: un ragazzo di vent’anni, un altro di 19 anni e la sua sorellina di tredici anni.

La vettura a bordo della quale viaggiavano si è schiantata contro un muro . Sul posto è intervenuto il personale del servizio di soccorso ed emergenza 118, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

La comitiva di ragazzi era andata fuori per il pranzo della domenica , a Martina Franca, in un ristorante per mangiare del sushi. Poi stava rientrando in macchina in direzione di Massafra. Sicuramente l’asfalto viscido del manto stradale avrà contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Il tratto stradale è stato bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine, anche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.