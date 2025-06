Le tracce della Maturità 2025: Borsellino, Pasolini e Tomasi di Lampedusa

Oltre 500mila studenti sono alle prese con la Maturità che ha preso il via con la lettura delle tracce da parte del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

Al via oggi la maturità 2025 con la prima prova scritta di italiano. Secondo le prime indiscrezioni gli autori protagonisti dell’analisi del testo – traccia tipologia A – della prima prova di italiano della maturità 2025 sarebbero Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. A rivelarlo il sito studentesco Skuola.net. Sono 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove (511.349 candidati interni e 13.066 esterni), mentre le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi. La maggior parte dei candidati (268.577) viene dai licei, seguono i 169.682 studenti degli istituti tecnici e gli 86.156 degli istituti professionali.

Le tracce

L’opera di Pasolini proposta per l’analisi del testo per l’esame di maturità è una sua poesia tratta dall’opera ‘Dal diario‘. Skuola.net precisa che si tratta di ‘Appendice 1′, poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell’itinerario letterario che l’autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. Mentre l’opera di Tomasi di Lampedusa proposta per l’analisi del testo è, come prevedibile, ‘Il Gattopardo’. Si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

La prima traccia della tipologia B1 – testo argomentativo – è un testo tratto dall’opera dell’autore Piers Brendon intitolata ‘Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo’ in cui si parla del New Deal del Presidente Americano Roosevelt a seguito della grande crisi del ‘29

La seconda traccia della Tipologia B – testo argomentativo – è sul tema del ‘Rispetto‘ ed è incentrata su un articolo di Riccardo Maccioni giornalista di ‘Avvenire‘, , indicato dall’articolo in questione come la parola dell’anno secondo Treccani e pubblicato il 17 dicembre 2024 sul sito del quotidiano.

La prima traccia del tema di attualità – tipologia C – ricorda il giudice Paolo Borsellino attraverso un testo dal titolo ‘I giovani, la mia speranza’, pubblicato sul settimanale Epoca nel 1992, che riflette sull’importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa.

La seconda traccia del tema di attualità – tipologia C – riflette sulle piattaforme di socialmedia, soffermandosi sul fatto che vi proliferano contenuti pensati per scatenare il sentimento dell’indignazione e che, proprio a causa di questo, finiscono per saturare la nostra capacità di indignarsi. Il tutto a partire da un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli – ‘L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa’, pubblicato su ‘Sette‘, supplemento settimanale del ‘Corriere della Sera.

Come funziona la prima prova scritta

Le modalità per la prima prova sono le stesse del 2024: due prove scritte a carattere nazionale (decise, cioè, dal Ministero), terza prova solo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, economico e tecnologico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.

La prova può essere strutturata in più parti. Ciò consente di verificare competenze diverse , in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato.

Oltre 500mila studenti sono alle prese con la Maturità che ha preso il via con la lettura da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha letto in diretta al Tg1 i codici alfa numerici che arrivano a tutte le scuole di Italia e che consentono di aprire il plico telematico con le tracce della prima prova scritta. “L’augurio che io faccio a loro è, innanzitutto, un augurio di un grande successo in questo esame di Maturità. Ognuno di loro ha una ricchezza che va scoperta e va valorizzata. Ognuno di loro ha una straordinaria forza, ha una straordinaria bellezza. Devono solo esserne consapevoli, affrontare con serenità, ma anche con forte consapevolezza questo percorso“. Cosi’ il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ai microfoni di RTL 102.5, si è rivolto agli oltre 500mila maturandi che tra poco inizieranno la prima prova dell’esame di Stato.

Questi esami, ha sottolineato il Ministro, “durano pochi giorni e poi ci saranno le vacanze estive, e poi ci sarà un altro mondo: il mondo dell’università, il mondo del lavoro, il mondo dell’essere adulti. Questo esame di Maturità – ha spiegato Valditara – va vissuto come il termine di un percorso scolastico che dovrebbe averci aiutato a crescere, a diventare adulti, ad acquisire quella maturità che dovrà essere sempre più l’oggetto di questo esame di Stato“.

La premier Meloni: “Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio”

“In bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno per affrontare la maturità. Forza ragazzi!” . Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In un video, la premier si rivolge agli studenti e dice: “Lo so, oggi è il giorno: l’esame di Maturità. Avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti, perché dietro di voi ci sono anni di studio, impegno, fatica e anche tanti sogni. Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi. Vi mando un grande in bocca al lupo. Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio”.

