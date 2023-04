Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia intensiva cardiochirurgica

Il fondatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ ospedale San Raffaele di Milano, dove era già stato ricoverato lunedì 27 marzo per controlli medici per poi successivamente rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni cliniche avvenute intorno alle 14. Lasciando il San Raffaele, Berlusconi, che era accompagnato come sempre dalla compagna on. Marta Fascina, aveva rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e curiosi che lo attendevano dall’ingresso di via Olgettina 60.

Il suo ritorno ad Arcore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la famiglia, ma anche a Forza Italia, fortemente preoccupata dallo stato di salute del ‘capo’ 86enne, proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le nuove nomine che di fatto hanno cambiato la sua geografia politica interna, con la ‘rivincita’ dei “governisti” che fanno riferimento ad Antonio Tajani sui “filoronzulliani”, con l’ascesa dei parlamentari che fanno riferimento alla Fascina.

L’ultimo precedente ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno, quando premier azzurro era stato ricoverato per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. Il ricovero odierno sarebbe legato a “problemi polmonari” in quanto “si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica“. La situazione dell’ex premier viene definita “sotto controllo“.

Il leader di Forza Italia, 86 anni, sarebbe stato sottoposto a una tac e la situazione al momento è stabile. Attesa la visita della figlia maggiore, Marina Berlusconi da sempre molto legata a suo padre.

Moltissimi i messaggi di auguri giunti, immediatamente, a Silvio Berlusconi : dal presidente del Senato Ignazio La Russa : “formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Berlusconi: ti aspettiamo in aula“.

“Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Berlusconi da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo” dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi , nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese”, scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Twitter.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ha rivolto “un grande in bocca al lupo” al presidente di Forza Italia .

“Forza Silvio. L’augurio è di vederti quanto prima al lavoro”. Così i capigruppo della Lega a Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, appena appresa la notizia del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi a Milano.