Sanremo 2026: ecco i 30 cantanti in gara

Da Fedez-Masini a Patty Pravo e Raf, tutti gli altri cantanti in gara al Festival dal 24 al 28 febbraio ci saranno Serena Brancale, Arisa, Leo Gassmann

Al TG1 delle 13.30 di oggi domenica 30 novembre, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 cantanti “big” che saranno in gara, confermando il numero di partecipanti dello scorso anno (che poi erano scesi a 29 dopo il riitiro di Emis Killa). È così iniziata la lunga marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo 2026 che quest’anno si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, più tardi rispetto agli ultimi anni, per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Durante l’annuncio odierno Carlo Conti ha sottolineato di aver dovuto escludere altre 270 canzoni. Domenica 14 dicembre nella serata finale di Sanremo Giovani, che verrà trasmessa in diretta su Rai1, i 30 big annunceranno il titolo della rispettiva canzone con la quale saranno in gara al Festival di Sanremo. Inoltre, nel corso della serata, si conosceranno anche i 4 cantanti che andranno al Festival nel percorso delle Nuove Proposte.

La formula di Sanremo non cambia con quattro serate dedicate alla gara e una quinta, quella del venerdì, in cui i cantanti in gara proporranno delle cover. Nella finale di sabato 28 febbraio sarà proclamato il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Nel corso delle cinque serate ci saranno dei ricordi dedicati agli artisti scomparsi negli ultimi mesi legati al Festival di Sanremo, dallo storico conduttore Pippo Baudo a Ornella Vanoni, senza dimenticare il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, figure storiche di Sanremo che il direttore artistico ha già dichiarato di voler celebrare con grande attenzione e rispetto. Probabilmente ci sarà un omaggio dedicato anche alle scomparse sorelle Kessler, dopo la loro esibizione all’Ariston che nel 2014 conquistò il pubblico.

Carlo Conti nel corso del suo intervento-annuncio al TG1 ha diviso l’elenco dei 30 Big di Sanremo 2026 in due blocchi da 15 cantanti. Ecco i primi 15 nell’ordine in cui sono stati annunciati dal conduttore del Festival:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Lukè

Il secondo blocco di 15 nomi annunciati da Carlo Conti si coinclude con quella che il conduttore ha definito “la ciliegina sulla torta”: Patty Pravo. Nel corso del suo annuncio Conti ha sottolineato la varietà dell’offerta musicale che ci sarà nel prossimo Festival dal suo punto di vista. Ecco i secondi 15 nomi:

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA e AKA7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

“Spero diventino tutte hit”

Nei brani scelti per il prossimo Festival di Sanremo “c’è tantissima varietà, tanto fermento, è la dimostrazione che la musica italiana è in grande evoluzione. Ci sono tantissimi esordi e qualche conferma e tanti sapori musicali diversi”, ha detto il direttore artistico del Festival. “Spero – ha aggiunto – di aver avuto fortuna come l’anno scorso e di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo. La speranza è di aver ampliato il ventaglio dei gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori”. Conti ha auspicato “tanto divertimento e della buona musica. Alcuni brani faranno riflettere, altri ballare. Spero saranno tutte hit e che entrino a far parte della nostra colonna sonora“.

Le reazioni dei Big

Immancabili le reazioni degli artisti in gara dopo aver sentito il loro nome nella lista dei Big. Si va dall’incontenibile entusiasmo delle Bambole di Pezza ai salti di gioia di Leo Gassmann, fa festa Lda, che sarà all’Ariston in coppia con Aka7, mentre Michele Bravi posta un video dall’aeroporto: “Sto per salire su un volo di quindici ore, fatemi sapere se mi hanno preso, giusto per organizzarmi”.

Sceglie l’ironia anche il debuttante Tommaso Paradiso, che pubblica su Instagram uno spezzone di Paolo Villaggio che dice “con prudenza, ma ci andremo”. “Si riparte da qui”, scrive Fedez sui social con la foto che lo ritrae accanto a Marco Masini nella serata duetti della scorsa edizione. “Sanremo 2026, arrivo”, dice Arisa che torna al Teatro Ariston di Sanremo dove è stata concorrente, vincitrice eco-conduttrice.