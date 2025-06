Roma, 251° Anniversario della Fondazione della Guardia di finanza

In occasione dei 251 anni dalla sua fondazione, la Guardia di finanza festeggia con più eventi organizzati nel cuore di Roma. Il messaggio del Presidente Mattarella

Oltre alla tradizionale cerimonia militare, che si è svolta presso la Caserma “Piave”, sede del Comando Generale trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Corpo, sono stati organizzati tre giorni di iniziative che si terranno tra la terrazza del Pincio e Piazza San Silvestro, dove sono stati allestiti due “villaggi”, e in Via dei Fori Imperiali, ove, in un’area attrezzata, sarà visitabile il Ve.I.Co.Lo., un track multimediale dotato di postazioni con visori 3D.

Lunedì 23 giugno, inoltre, alle ore 18:00, presso la Piazza del Quirinale , ci sarà il Cambio della Guardia d’onore tra l’Accademia e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, con un breve concerto finale da parte di un complesso ridotto della Banda Musicale del Corpo. Sulla meravigliosa terrazza del Pincio, da domenica 22 a mmartedì 24 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, sarà possibile vivere un’esperienza unica, alla scoperta delle tante specialità dei Gruppi sportivi Fiamme Gialle.

Dal tiro a segno al karate, dal canottaggio alla scherma, dalla vela all’arrampicata, sotto la guida degli atleti e degli istruttori, è possibile praticare la disciplina preferita. Il percorso è arricchito da un’area dedicata alla salute e alla prevenzione, dove sarà possibile effettuare screening gratuiti a cura del Servizio Sanitario della Guardia di finanza.

Nella splendida cornice di Piazza San Silvestro in Roma, dal 20 a domenica 22 giugno, sarà possibile immergersi nel mondo della Guardia di finanza e scoprirne i mille volti. I visitatori potranno ammirare da vicino il modello di imbarcazione V.A.I.300 Hybrid e l’elicottero AW169, la motoslitta Linx Ranger 1200 e il Quod Can – Am outlader 1000 utilzzati dal Soccorso Alpino del Corpo, nonchè ascoltare dalla voce dei protagonisti, le storie di passione, impegno e dedizione degli uomini e delle donne che ogni giorno sono al servizio della collettività. Nelle aree immersive sarà possibile vivere il presente e immaginare un futuro che è già realtà !

Sempre dal 20 al 22 giugno nella meravigliosa cornice di Via dei Fori Imperiali, in un’area attrezzata nei pressi del Complesso del Vittoriano, sarà possibile visitare il Ve.I.Co.Lo., un track multiemediale, dotato di quattro postazioni con visori di ultima generazione per la realtà virtuale aumentata, in grado di far vivere una straordinaria esperienza virtuale, assistendo “in live” a missioni di “vita operativa” svolte dai Reparti del Corpo su strada e in navigazione marittima e aerea. Ad arricchire gli interni del mezzo, anche uno schermo LED da 85 pollici, su cui sono proiettati filmati sulle attività operative del Corpo.

Messaggio del Presidente Mattarella

I l Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, il seguente messaggio:

“In occasione della celebrazione del 251° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, saluto la Bandiera di Guerra, testimone dell’abnegazione e amor patrio del Corpo, da oggi impreziosita da un’ulteriore Croce d’Oro al Merito, concessa per le innumerevoli opere di salvataggio prestate nel Territorio nazionale ed estero dai finanzieri del Soccorso Alpino. Il Servizio Soccorso Alpino della Guardia di Finanza festeggia quest’anno sessant’anni dalla sua istituzione e, con le sue 29 stazioni, costituisce presidio prezioso di soccorso in montagna, di protezione, di tutela ambientale.

Le Fiamme Gialle, con il loro patrimonio di storia e tradizione, incarnano un armonico connubio di valori e professionalità nell’azione assicurata dal Corpo, concorrendo alla sicurezza economica e finanziaria del Paese, a garanzia della legalità delle attività economiche dei cittadini e delle imprese, operando per la concreta attuazione dei principi di inderogabile solidarietà e di giustizia fiscale sanciti dalla Costituzione, condizioni essenziali di ogni democrazia.

Un significativo contributo viene offerto poi dal Corpo nelle missioni internazionali di stabilizzazione e gestione delle crisi.

Nella memoria di tutti i finanzieri vittime dell’adempimento del dovere, desidero rivolgere un commosso pensiero all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale, Cristian Brenna, recentemente scomparso durante un servizio in località Monte Biaina del comune di Arco.

A tutti i caduti e alle loro famiglie rinnovo la riconoscenza e la vicinanza del popolo italiano.

La Repubblica è grata alle Fiamme Gialle per la loro attività e, in questo giorno di festa, desidero rivolgere a tutti gli appartenenti al Corpo, in servizio e in congedo, e alle loro famiglie, l’augurio più fervido.

Viva la Guardia di Finanza! Viva l’Italia! “