Roberto Cavalli in perdita: bilancio in rosso per 22,4 milioni

L'imprenditore emiratino Sajwani attuale proprietario della griffe si impegna a supportare fino al 2027. Aperta la procedura di valorizzazione della società per trovare un partner senza alcuna urgenza

Roberto Cavalli quella che era una griffe del lusso “made in Italy” ha chiuso il bilancio 2024 in perdita per 22,4 milioni, ma grazie a un’apposita lettera di impegno siglata dall’imprenditore emiratino Hussain Sajwani, azionista unico tramite la Auriel Investment, che ha acquistato a novembre 2019 la griffe toscana famosa per le sue stampe animalier e ha cercato di dare una traiettoria di crescita.a fronte del piano economico finanziario al 2027, ha dato “un impegno a supportare finanziariamente la società ed il gruppo nel corso degli esercizi del piano, fino al pareggio”, come si legge nelle carte allegate al bilancio: “Per effetto di tale impegno, il bilancio al 31 dicembre 2024 può essere approvato dall’assemblea in continuità aziendale“.

Il patrimonio netto nonostante la pesante perdita, riporta un segno positivo di 10,5 milioni. Recentemente Saiwani che non ha fretta ha aperto una fase nuova dichiarando : “Cavalli sta lavorando per individuare il percorso di crescita più adeguato, che include l’esplorazione di partnership strategiche”. In parole più semplici e chiare la ricerca di un partner al quale l’uomo d’affari miliardario di Dubai, fondatore nel 2002 della sua società di investimento privata Damac Group, potrà garantire l’equilibrio dei conti. Sajwani .

Nell’esercizio 2024, Roberto Cavalli spa ha registrato ricavi netti pari a 77,4 milioni , con un incremento di 1,1 milioni in linea agli stessi valori, 76,3 milioni dell’anno precedente (2023)), dei quali il giro d’affari per vendite dirette wholesale e retail, sono stati 71,9 milioni, pari al 92,9% del fatturato totale, con un incremento dell’1,6% rispetto all’esercizio precedente. Frenata del 6,6% invece delle vendite del canale wholesale a 40,2 milioni, forte spinta del 14,4% del canale retail, costituito da dos (negozi gestiti direttamente dal gruppo), outlet ed e-commerce, pari a 31,7 milioni.

La recente gestione a controllo arabo, ha proceduto ad alienare la residua porzione immobiliare di proprietà presente in via Fermi 14, a Sesto Fiorentino (Firenze), ottenendo un corrispettivo di cessione di 2,5 milioni. Nella relazione dell’esercizio di gestione si legge che il rosso di esercizio è stato coperto con l’utilizzo delle riserve di capitale per 55,9 milioni.