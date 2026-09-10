Riesame conferma aggravante metodo mafioso Lavitola resta in carcere per il caso Ranucci

Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze delle difese: avevano chiesto per il loro assistito i domiciliari in una casa in Basilicata

Valter Lavitola resta in carcere. Il tribunale del Riesame di Roma, respingendo le istanze delle difese , ha confermato la misura cautelare in carcere per il faccendiere, mandante reo confesso dell’attentato davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. I giudici hanno confermato anche l’aggravante del metodo mafioso.

da sx Clesio Gomes Tavares, Sigfrido Ranucci. e Valter Lavitola

Lavitola, nel corso dell’udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee , affermando che con Ranucci “c’era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me”. Valter Lavitola si è nuovamente assunto “tutte le responsabilità” come mandante dell’attentato, spiegando che “l’idea della bomba” è stata di Clesio Gomes Tavares, al quale aveva dato “un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno”.