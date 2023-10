Richiamati 300.000 riservisti da Israele per un “assedio totale su Gaza”.

ll ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato , secondo le ultime news di oggi 9 ottobre 2023. che Israele imporrà ”un assedio totale” alla Striscia di Gaza, interrompendo la fornitura di gas, acqua e carburante, in risposta all’attacco sferrato sabato da Hamas e ancora in corso. Verrà tagliata l’elettricità e bloccato l’ingresso di cibo e carburante nell’enclave palestinese, ha spiegato il ministro. “Ho ordinato un assedio completo della Striscia di Gaza. Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto è bloccato. Stiamo combattendo contro animali e agiamo di conseguenza”, ha dichiarato Gallant.

I bombardamenti sono ancora in corso nella Striscia di Gaza . A renderlo noto sono le Forze della difesa israeliana che questa mattina hanno fatto sapere di aver colpito 800 obiettivi nelle ultime 20 ore: “L’obiettivo è quello di distruggere le capacità del gruppo terroristico di Hamas’‘. Nel frattempo sono stati mobilitati circa 300mila riservisti in risposta all’attacco di Hamas, ha confermato un portavoce militare.

Nel nord di Israele intorno alle 13 hanno suonato le sirene di allarme mentre si teme un allargamento del conflitto sul fronte nord, al confine con il Libano, riferisce il sito di notizie israeliano Ynet. Combattimenti sono in corso a Be’eri, Kfar Aza, Nirim e Alumim, ha precisato Hagari. Alcuni terroristi impegnati negli scontri si trovavano in Israele dopo l’attacco preliminare di sabato, mentre altri hanno attraversato il confine negli ultimi due giorni. Tra gli obiettivi colpiti nelle ultime ore ci sono diversi posti di comando, un edificio che ospita agenti di Hamas, un centro di comando utilizzato da un alto funzionario delle forze navali di Hamas, una ”risorsa operativa utilizzata da Hamas” situata all’interno di una moschea a Jabaliya e una risorsa utilizzata dal gruppo terroristico per l’intelligence.

Il bilancio delle vittime

Fino a ora sono almeno 700 le persone che hanno perso la vita . Solo al rave attaccato da Hamas in Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza, si contano 260 morti. Sono inoltre 2.100 le persone rimaste ferite e che risultano ricoverate in ospedale. Di queste, almeno 20 sono in condizioni critiche e 330 sono ferite gravemente. Sono invece 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi dopo l’attacco. Molti, tra cui anche donne e bambini, sarebbero stati rapiti dai miliziani.

E’ invece salito a 436 morti palestinesi, tra cui 91 bambini e 61 donne, e 2.271 feriti il bilancio della rappresaglia israeliana contro la Striscia di Gaza dopo l’attacco sferrato sabato da Hamas. Si contano decine di palestinesi morti e feriti a causa di un raid aereo israeliano che ha preso di mira il campo profughi di Jabalia, nella Striscia di Gaza, ha denunciato il ministero della Sanità di Gaza. Il campo di Jabalia, situato nel nord dell’enclave, è il maggiore di tutti i campi profughi palestinesi

Un razzo lanciato da Gaza cade vicino aeroporto Tel Aviv, senza feriti e danni

Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza è caduto vicino all’aeroporto internazionale Ben Gurion a Tel Aviv senza provocare feriti o danni, ha riferito il Times of Israel, secondo cui sul web circolano filmati che mostrano colonne di fumo alzarsi da un campo nei pressi dell’aeroporto. Un portavoce dell‘Autorità aeroportuale di Israele ha spiegato che il razzo è stato intercetto dai sistema di difesa aerea, aggiungendo che quanto accaduto non ha avuto ripercussioni sull’operatività dello scalo

Raid israeliano su mercato a nord di Gaza: 50 morti

Aerei israeliani hanno bombardato il mercato ortofrutticolo di Jabalia , nel nord della Striscia di Gaza, in quel momento molto affollato. Lo riferiscono testimoni secondo cui sul posto ci sono decine di cadaveri. In seguito l’ospedale di Gaza ha riferito che i morti sono oltre 50. Gli abitanti del posto – secondo le stesse fonti – hanno prestato soccorso ai feriti.

Idf smentisce carenza truppe e armi tra le cause dell’ attacco

Le Forze della difesa israeliana (Idf) hanno inoltre respinto le accuse di carenza di persone e di equipaggiamenti tra le cause che hanno permesso a Hamas di sferrare il terribile attacco a Israele. ”Non c’è carenza di equipaggiamento nell’Idf. Ci vuole tempo per spostare alcune attrezzature, ma non mancano’‘, ha detto nel corso di un briefing il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’Idf. ”Negli ultimi giorni l’Idf ha reclutato centinaia di migliaia di soldati riservisti per varie posizioni sul campo e nei quartieri generali. Contrariamente ai rumors, non c’è carenza di equipaggiamento nell’esercito”, ha dichiarato Hagari. ”L’Idf fornisce a soldati tutto l’euipaggiamento necessario per affrontare i vari compiti al fronte”, ma ”considerato il gran numero di reclutati, in alcuni casi ci vuole un po’ di tempo per consegnate gli equipaggiamenti’‘.

Fino a mille i terroristi entrati in Israele

Sono tra gli 800 e i mille i terroristi entrati sabato nel sud di Israele attraverso 80 varchi nella barriera di confine con la Striscia di Gaza. Sono stime dell’Idf, le forze della sicurezza israeliana, rilanciate dall’emittente televisiva Kan. L’operazione contro Hamas ”richiede più tempo del previsto’‘, ha dichiarato il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. “Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo per riportare le cose in una posizione difensiva e di sicurezza“, ha affermato Hagari.

Durante la notte circa 70 terroristi di Hamas hanno varcato il confine tra Israele e la Striscia di Gaza e si sono infiltrati a Be’eri, ha dichiarato inoltre Hagari aggiungendo che la maggior parte di questi miliziani sono stati uccisi in battaglia con le truppe dell’Idf, ma altri sono ancora nascosti nelle case del kibbutz, ha precisato.in una conferenza stampa. Le Forze della Difesa israeliana stimano di aver ucciso circa 400 miliziani di Hamas e della Jihad islamica durante l’ondata di attacchi notturni condotti sulla Striscia di Gaza, ha fatto sapere il contrammiraglio Hagari.

Iran: “Non coinvolti in azione Hamas ma è diritto a difesa”

“Le accuse legate a un ruolo iraniano si basano su ragioni politiche” . Si è espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Nasser Kanani, in dichiarazioni riportate dalla tv araba Al-Jazeera dopo le accuse contro Teheran seguite all’attacco di Hamas in Israele.