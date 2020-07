Puglia. Un immigrato trovato positivo al CoronaVirus

Al momento il presunto immigrato positivo al Covid19 sarebbe ancora nel centro.

La notizia, se confermata dalle autorità, sarebbe devastante. Proprio ieri c’erano state le proteste addirittura della CGIL, che riteneva inopportuno il trasferimento di tali immigrati all’interno del centro di Restinco, perché “non idoneo alla quarantena”.

L’on. Rossano Sasso della Lega contesta le millanterie di Michele Emiliano: “Eravamo una regione covid-free, grazie al Governo rischio di nuovi contagi. Quello che temevamo è accaduto. Dai tamponi effettuati presso il centro di Restinco di Brindisi, agli 80 immigrati appena arrivati da Lampedusa, ci sarebbe un positivo al Covid – 19“

l’on. Rossano Sasso (Lega)

La notizia, se confermata dalle autorità, sarebbe devastante.

“Dopo i sacrifici di 4 mesi dei pugliesi, dopo tante restrizioni cui diligentemente i cittadini della mia regione si sono attenuti, è inammissibile che il Governo Pd-M5S ci regali immigrati clandestini, per giunta positivi al Covid” aggiunge l’on. Sasso.

“Uno degli 80 immigrati appena giunti da Lampedusa, ieri è riuscito a fuggire dal centro, libero di circolare e speriamo non di contagiare” continua Sasso “In tutto questo è agghiacciante il silenzio di Emiliano, che non dice una parola e non muove un dito in tal senso per tutelare i brindisini ed i pugliesi“



I deputati Rossano Sasso e Massimo Casanova nel Hub migranti del porto di Taranto

“Sto presentando una interrogazione urgente al Ministro dell’Interno Lamorgese, ma è evidente che questo Governo ha la chiara intenzione di trasformare la Puglia, subito dopo la Sicilia, nel campo profughi d’Europa, per giunta anche positivi al Covid19 – conclude Sasso – Ribellarsi a tutto questo è il minimo che si possa fare“.