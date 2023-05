Presidenzialismo, no di M5s-Pd. Il premier Meloni: “Vado avanti”

Rispetto alla vigilia nessuna novità. Fatta eccezione per l’ex Terzo polo che’ ‘litiga’ sul coordinamento delle forze di minoranza, le opposizioni respingono al mittente qualsiasi ipotesi di elezione diretta del presidente della Repubblica o del premier.

Unica apertura possibile che M5s, Pd e Più Europa sono disposti a concedere al governo è un premierato alla tedesca, quindi senza elezione diretta del presidente del Consiglio, al quale pero’ si possono attribuire più poteri. I faccia a faccia voluti da Giorgia Meloni con le opposizioni si articola come previsto: la premier ribadisce la disponibilità al dialogo, purchè il confronto non si tramuti in pantano, mettendo in chiaro che governo e maggioranza sono pronti anche a proseguire il cammino delle riforme da soli (“Se gli altri decidono pregiudizialmente di non confrontarsi sulle riforme nessuno pensi che rimarremo con le mani in mano“).

Che poi in realtà soli non sarebbero, visto che Azione e Italia viva dicono “sì” all’elezione diretta del premier, sul modello del Sindaco d’Italia, anche se il supporto degli ex “terzopolisti” non sarebbe sufficiente ad evitare il referendum, che scatta come prevede la Costituzione qualora le riforme non vengano approvate da almeno i due terzi del Parlamento. Quanto alle opposizioni, M5s, Pd e Più Europa confermano il “no” netto al presidenzialismo, sia esso puro o ‘semi’ alla francese.

L’ipotesi di un’ opzione bicamerale o commissione ad hoc , proposta dal leader pentastellato Giuseppe Conte non affascina nemmeno la premier . Piuttosto, tutti (ad eccezione dei renziani, che tengono subito a precisare che “Calenda parla per Azione“) i leader delle forze di minoranza si dicono pronti a dar vita a un coordinamento o confronto tra di loro proprio sul tema delle riforme.

Ancor più rigida ed intransigente la posizione di Verdi e Sinistra : le priorità del Paese sono altre (dalla disoccupazione alla crisi sociale e climatica), non le riforme della Carta che, anzi, va difesa cosi’ come “va tutelato il ruolo di garanzia del Capo dello Stato“, punto su cui tutte le opposizioni concordano (“il Capo dello Stato non si tocca“, il pensiero comune di tutti). Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, scandiscono in coro unisono: “siamo indisponibili a qualsiasi ipotesi di elezione diretta” cosi’ come al rafforzamento dei poteri del premier, “casomai va rafforzato il ruolo del Parlamento”.

Le consultazioni a Montecitorio

Meloni apre e guida le ‘danze’ a Montecitorio, accompagnata dai due vicepremier (Salvini, per impegni precedenti e preannunciati arriva con un po’ di ritardo), dal titolare delle Riforme Elisabetta Casellati e dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e dai due sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Gli incontri si aprono con la delegazione dei 5 stelle, con un’anticipazione della tabella di marcia per consentire al leader Giuseppe Conte di essere presente.

Ed è per primo a Conte che la Meloni esterna il suo pensiero : la premier ricorda di avere ricevuto dagli elettori un mandato a fare le riforme costituzionali. Quindi, apertura e disponibilità al dialogo, ribadisce, ma pronta ad andare avanti anche da sola se non si riuscirà a trovare una sintesi. L’obiettivo per la presidente del Consiglio è innanzitutto la stabilità (“Credo che ci si renda tutti conto del fatto che il nostro sistema è caratterizzato da una fortissima instabilità, che paradossalmente nell’ultima fase, cioè con la fine della prima Repubblica è peggiorata“), instabilità che “non consente un visione di lungo respiro” mentre la stabilità è “la più potente riforma economica che possiamo realizzare”. A cui consegue il rispetto del voto dei cittadini.

Come preannunciato, la premier non mette sul tavolo dei suoi interlocutori una proposta definitiva, perché prima il suo intento è quello di ascoltare e verificare se c’è l possibilità di una convergenza. Eppure Meloni delinea il perimetro di intervento: presidenzialismo puro, semipresidenzialismo alla francese o elezione diretta del premier. Ma si dice anche “disponibile a cambiare schema”, ovvero creare un modello italiano. Anche se, in mattinata, la Lega con il capogruppo Riccardo Molinari, prova a piantare un paletto: “Noi partiamo dal programma del centrodestra sull’elezione diretta del presidente della Repubblica. Se si vuole virare sulla elezione diretta del premier chiediamo che vengano mantenute le garanzie sul ruolo del Parlamento“.

La lunga giornata si chiude con l’atteso primo faccia a faccia tra la premier e la segreteria Pd Elly Schlein. E, anche in questo caso, nessuno stravolgimento rispetto alle premesse: “A noi interessa la qualità e il perimetro del confronto, perché se hanno già deciso come va a finire, non è un vero confronto”, anticipa la leader dei Dem al Tg3, ribadendo la difficoltà a dialogare sulle riforme finché in campo resta l’autonomia differenziata, osteggiata dal Pd. No a premierato, sindaco d’Italia o presidenzialismo che si, insiste la Schlein.

Sì alla modifica della legge elettorale e disponibilità a riforme per “rendere più efficienti le istituzioni e rafforzare la stabilità”. Stesso ragionamento fatto da Conte, che osserva: “Non sono emerse soluzioni condivise”. E chiede a Meloni di “non procedere a colpi di maggioranza“.

Le conclusioni del premier