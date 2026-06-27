PostePay e BancoPosta: semaforo verde di Banca d’ Italia alla scissione

Prosegue senza intoppi o ritardi il percorso per la creazione di Poste Italiane di un hub unico dei pagamenti e della finanza

Prosegue con successo il percorso strategico di Poste Italiane per dare vita a un polo finanziario , dei pagamenti e del risparmio che riunirà assieme PostePay e BancoPosta attraverso piattaforma unica e integrata per la clientela, in linea alla strategia di razionalizzazione che ha nell’ App unica “P” uno dei suoi punti di forza, arrivata ad essere utilizzata da 17 milioni di utenti, 2 milioni dei quali over 60 e con una cospicua fetta di clienti e utilizzatori persino ultraottantenni.

l’amministratore delegato Del Fante ed il direttore generale Lasco

Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco ha ottenuto il primo semaforo verde all’operazione da parte di Banca d’Italia , grazie all’autorizzazione alla scissione parziale di PostePay ricevuta lo scorso 11 giugno e alla conseguente modifica del patrimonio BancoPosta e del suo regolamento. In precedenza era già arrivato lo scorso 7 maggio il nulla osta della Presidenza del Consiglio ai sensi della normativa sul “Golden Power”, i poteri speciali di cui il Governo dispone per tutelare gli asset strategici del Paese.

Le due autorizzazioni emergono dai documenti presentati da Poste Italiane per l’ assemblea straordinaria calendarizzata per il prossimo 23 luglio, che all’ordine del giorno vedrà proprio il progetto di scissione di PostePay e i primi step per dare vita all’hub finanziario, la cui nascita ed avvio è previsto per il primo gennaio 2027. Il progetto di Del Fante e Lasco prevede la scissione parziale di alcune delle attività che fanno capo a PostePay che verrano integrate in BancoPosta, così superando il modello ibrido attuale che vede sotto lo stesso business diversi servizi come pagamenti, energia e telefonia. Conseguentemente le unità strategiche di business di Poste Italiane si ridurranno da 4 a 3: servizi finanziari, servizi assicurativi, posta, pacchi e distribuzione, nel quale ricadono anche la logistica e la distribuzione delle utility.

Nel documento predisposto per l’assemblea straordinaria convocata si legge: “Considerati l’ampiezza della clientela già servita e la progressiva stabilizzazione della crescita, anche delle carte prepagate, si ritiene che margini ulteriori di crescita possano essere perseguiti principalmente aumentando il cross-selling e l’up-selling, si ritiene che la definizione di soluzioni integrate di conto corrente e carta possa meglio rispondere alle nuove sfide derivanti dall’ingresso sul mercato di operatori fintech e neobanks internazionali“. Una riorganizzazione questa che tende a rafforzare i due ecosistemi rivolti al retail.