Poste, trimestre sempre in crescita in previsione dell’Opas su Tim

Redditività a livelli record, spiega una nota. Ricavi in crescita dell’8 per cento. Il target del risultato operativo per il 2026 alzato a 3,4 miliardi di euro

Il gruppo Poste Italiane continua a stupire puntando a convincere il mercato azionario che le prospettive di crescita con l’Opas su Tim sono più che solide. I numeri di primi tre mesi approvati dal cda mostrano ricavi in aumento dell’8 per cento, a 3,5 miliardi, grazie al traino di tutte le divisioni di business. Il risultato operativo si attesta a 905 milioni, in crescita del 14 per cento, anche in virtù di una continua azione di contenimento dei costi in un contesto di ripresa dell’inflazione. I costi salgono del 4,9 per cento, a 2,8 miliardi anche per effetto “di una maggiore retribuzione variabile e per gli aumenti salariali previsti dal contratto di lavoro”.

L’utile netto è in crescita del 3 per cento, a 617 milioni. La raccolta netta dei prodotti di investimento è pari a 1,7 miliardi, e la crescita dei pagamenti digitali è superiore a quello del mercato. Poste Italiane grazie ai risultati raggiunti è in grado di annunciare la revisione al rialzo del risultato operativo di fine anno, che sale da 3,3 a 3,4 miliardi. Il nuovo piano industriale “stand alone” verrà presentato il prossimo 24 luglio, si presume poco prima della parte dell’Opas su Tim.

Matteo Del Fante, Ad del Gruppo Poste Italiane

Del Fante: performance che conferma solidità strategia

L’ amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante sottolinea che “è il quarto trimestre consecutivo concluso con risultati record. Questa performance conferma la solidità della nostra piattaforma e la coerenza della nostra strategia di lungo termine. Si tratta del nostro quarto primo trimestre consecutivo concluso con risultati record” ha aggiunto laffermando che il gruppo ha “iniziato l’anno con risultati particolarmente solidi“.

Pacchi: nel primo trimestre consegnati 89 milioni di spedizioni

Nel dettaglio dei vari comparti, i numeri del primo trimestre evidenziano ricavi a quota 1 miliardo provenienti da corrispondenza, pacchi e distribuzione in salita del 5,7 per cento . I ricavi della corrispondenza restano in flessione del 2,8 per cento, a quota 505 milioni, in linea con il trend previsto per il 2026. Il risultato operativo di tutto il comparto è in aumento del 71,2 per cento, a 43 milioni. L’utile netto risulta in flessione del 63%, a 11 milioni. I ricavi di pacchi e logistica registrano una crescita del 15,2 per cento, a 453 milioni. I volumi complessivi dei pacchi sono saliti a 89 milioni (+14,6%). La tariffa media dei pacchi è calata del 2,9 per cento, riflettendo volumi più elevati distribuiti tra i segmenti di clientela. La quota dei pacchi consegnata dai postini è salita al 43 per cento.

I servizi finanziari crescono, in calo margine di interesse

Nei servizi finanziari la gestione del portafoglio del risparmio e del portafoglio titoli risulta in sensibile aumento. Nel complessoi ricavi del comparto salgono del 10%, a 1,55 miliardi, mentre l’utile cresce del 18 per cento, 228 milioni. Un risultato notevole nonostante il margine di interesse sia calato dell’1,2%, a 658 milioni, riflettendo la flessione dei tassi di interesse ma con un andamento migliore delle attese. Salgono del 6,1 per cento i ricavi del settore assicurativo, anche se l’utile del comparto è in lieve calo (-3,6% a 265 milioni).

Crescono i pagamenti digitali, 1,1 i contratti di energia