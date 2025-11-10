MENU
10 Novembre 2025 23:06
Poste Italiane leader in Europa nel settore assicurativo secondo Standard&Poor’s

  • PrimoPiano
Il Gruppo conferma il primato dello scorso anno ottenendo il punteggio più alto in assoluto nella dimensione “Sociale” e si posiziona al secondo posto a livello mondiale

Poste Italiane è al primo posto per la sostenibilità in Europa nel settore assicurativo ed è seconda a livello mondiale del Corporate Sustainability Assessment (CSA) di Standard&Poor’s Global 2025. Il gruppo Poste guidato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante e dal Direttore Generale Giuseppe Lasco ha ottenuto un punteggio complessivo di 90/100, pari a quasi 3 volte la media del settore (36/100). Record nella dimensione “Sociale” (99/100), dove Poste Italiane ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto: segno distintivo che esprime l’eccellenza delle politiche del Gruppo nella valorizzazione delle persone, nell’attrazione e nello sviluppo dei talenti, nella tutela dei diritti umani e nella salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro. Il riconoscimento di S&P Global premia, dunque, l’impegno costante del Gruppo nel promuovere un modello di crescita sostenibile, inclusivo e orientato al benessere delle persone e delle comunità.

“Il riconoscimento ottenuto riflette il solido percorso che Poste Italiane ha intrapreso e ci spinge a rinnovare il nostro impegno per garantire un servizio distintivo verso tutte le comunità, le imprese e le istituzioni in ogni angolo del Paese” ha dichiarato la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere.

“Confermarsi ai vertici del CSA di Standard&Poor’S Global – ha commentato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fanteè motivo di orgoglio e aumenta in modo significativo la reputazione internazionale di Poste Italiane. Questo riconoscimento conferma l’efficacia delle nostre politiche di sostenibilità integrate nel Piano strategico The connecting platform”.

“La leadership europea e mondiale che ci viene riconosciuta da S&P Global – ha dichiarato il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco premia l’impegno quotidiano di tutte le persone di Poste Italiane ed è testimonianza concreta del prestigio del Gruppo e del suo contributo alla crescita e alla coesione sociale del Paese”.

Ai risultati conseguiti nel corso dell’anno si aggiungono i numerosi riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per l’eccellenza delle proprie performance di sostenibilità. Tra i principali: il conferimento del prestigioso “C Prime Status” nell’ISS Corporate Rating, il mantenimento della valutazione “AA” nel rating MSCI e la conferma del livello di rischio “low” nell’ESG Risk Rating di Sustainalytics, con un miglioramento di 1,9 punti rispetto alla precedente rilevazione.

