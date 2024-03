Poste Italiane: Giuseppe Lasco nominato direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ), riunitosi nella giornata di ieri sotto le presidenza di Silvia Maria Rovere, ha tra l’altro deliberato – su proposta dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, che ha contestualmente rimesso la carica di Direttore Generale – il riassetto delle funzioni apicali di governo societario, nominando con decorrenza immediata Giuseppe Lasco, già Condirettore Generale, quale nuovo Direttore Generale della Società.

Al direttore generale Giuseppe Lasco, a riporto dell’amministratore delegato Matteo Del Fante, è attribuita la responsabilità di gestire e coordinare le strutture aziendali del gruppo. Rimangono a diretto riporto dell’amministratore delegato le attività relative al Patrimonio Destinato BancoPosta, i comparti assicurativi, di gestione del risparmio, e i pagamenti ed istituti di moneta elettronica.

Chi è Giuseppe Lasco

Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane

Laureato in Economia e Management ed in Scienze Economiche e dell’Investigazione “Facoltà di Giurisprudenza”. Ha conseguito un Master in Diritto Tributario Internazionale. E’ Revisore Contabile e Abilitato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’Assistenza e Rappresentanza nei Contenziosi in materia Tributaria. E’ iscritto all’Albo dell’Associazione Italiana Internal Auditors. E’ certificato CRMA – Certifed Risk Auditors Assurance.

E’ stato insignito di numerosi premi ed onorificenze tra cui quelle di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, Commendatore del Sovrano Militare Ordine di Malta e, del premio “100 Eccellenze Italiane” – nella categoria Management – per il contributo apportato alla crescita del nostro Paese.

Lasco all’inizio del suo percorso professionale ha maturato una significativa esperienza nella Guardia di Finanza ricoprendo ruoli di responsabilità in particolare nel settore della Polizia Tributaria. Nel 2006 approda in Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale S.p.A, il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica in Europa quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, prima come Responsabile dell’intera gestione dei rischi trasversali di Gruppo e poi dal 2011 fino al 2017 a Capo della Divisione Corporate Affairs della Holding.

Arrivato nel 2017 in Poste Italiane inizialmente come Responsabile della Divisione Corporate Affairs e poi come ViceDirettore Generale del Gruppo. Dagli inizi degli anni 2000 al 2018 ha anche ricoperto le cariche di: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terna Plus; Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTS S.p.A; Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTR S.p.A; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nuova Rete Solare S.p.A; Amministratore Delegato e consigliere di amministrazione di Tamini S.p.A; Consigliere di Amministrazione di Terna Rete Italia S.p.A; Consigliere di Amministrazione di Cesi S.p.A; Consigliere di Amministrazione di Telat S.p.A.

E’ stato membro e coordinatore di Organismi di vigilanza in ambito D.Lgs 231/01. E’ esperto ed autore di pubblicazioni in ambito 231 e di compliance aziendale. Articolista di riviste in materia Tributaria con numerose esperienze didattiche in qualità di docente in materie giuridiche ed economiche.E’ membro permanente presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma del Comitato Scientifico del Master Universitario Homeland Security.

Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane

“Nell’ottica del prossimo piano che annunceremo al mercato il 20 marzo , il sottoscritto che, fino a ieri, era Amministratore delegato e direttore generale e aveva al fianco il dottor Lasco come condirettore generale da oggi, come avrete visto nel comunicato, è Amministratore delegato e il dottor Lasco, con grande soddisfazione mia e un augurio che c’è stato da parte di tutto il consiglio d’amministrazione, è il nuovo direttore generale di tutta l’azienda”.