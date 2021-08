POSTE ITALIANE CELEBRA LA VITTORIA DEGLI EUROPEI DELLA NAZIONALE DI CALCIO

Si tratta di una sorta di celebrazione di quella che appare come una stagione particolarmente positiva dello sport italiano, ma anche della comunicazione di Poste Italiane che ha reso noto dell’emissione di un francobollo ordinario voluto dal Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato ai Campioni d’Europa di calcio 2020, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

di REDAZIONE SPORT

Il successo degli Europei della Nazionale italiana di calcio non ha esaurito lo slancio positivo dello sport italiano, confermano dai i risultati olimpici degli Azzurri nelle varie discipline olimpiche in queste giornate e in queste ore. E’ in questo contesto e clima che Poste Italiane ha reso noto dell’emissione di un francobollo ordinario voluto dal Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato ai Campioni d’Europa di calcio 2020, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta rappresenta il trionfo della Nazionale italiana nei Campionati d’Europa 2020 e raffigura la sagoma di un portiere nell’atto di effettuare una parata. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso Spazio Filatelia Roma e il francobollo sarà disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito www.poste.it.

Si tratta di una sorta di celebrazione di quella che appare come una stagione particolarmente positiva dello sport italiano, ma anche della comunicazione di Poste Italiane. Durante gli Europei di calcio, sfidando anche la scaramanzia, è andata on air con successo la campagna con testimonial Roberto Mancini commissario tecnico della Nazionale azzurra. Ma un’altra grande iniziativa è stata anche quella ha reso protagonisti della comunicazione di Poste gli stessi dipendenti.





Le loro storie, il loro impegno sono divenuti il cuore delle iniziative messe in campo dall’Azienda per raccontare e raccontarsi. All’insegna dell’adesione genetica e valoriale al territorio. Una “umanizzazione del brand” che porta sotto i riflettori i suoi lavoratori per far comprendere come Poste Italiane sia vicina alle persone e ai territori e a chi, ogni giorno, contribuisce a renderla grande.

Sponsor della Nazionale di calcio da vari anni, Poste Italiane ha avuto a disposizione per un giorno in bella vista nella propria sede la coppa vinta dagli Azzurri, ed ha ospitato il presidente della Fgci, Gabriele Gravina, che ha rimarcato la condivisione con Poste di “un percorso straordinario” che si basa proprio sulla capacità di fare squadra, sulla lealtà nella competizione, sul senso di appartenenza e sulla volontà di affrontare nuove sfide.

da sinistra Matteo Del Fante, Ad Poste Italiane , Gabriele Gravina, presidente FGCI, Giuseppe Lasco, condirettore Poste Italiane

Poste Italiane non si è mai fermata anche durante il lockdown per l’emergenza Covid, e ha garantito almeno un ufficio aperto in ogni Comune e il recapito in tutta Italia. Ha consegnato milioni di dispositivi di protezione, di dosi di vaccino e messo a disposizione del Paese, in maniera gratuita, una piattaforma informatica che consente ai cittadini di effettuare le prenotazioni dei vaccini online, dal Postamat, tramite i portalettere o call center.