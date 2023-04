Pisani, dirigente licenziato dall’ASL Brindisi, sta per essere assunto da Rossi all’ ASL Lecce

Un’accoppiata della vecchia gestione dell’ ASL Brindisi sta per ricomporsi nella ASL di Lecce dove, secondo indiscrezioni, sarebbe candidato ad assumere la guida dell’Area tecnica. Un incarico che, a seguito di procedura di mobilità, potrebbe essergli affidato dall’ASL diretta da Stefano Rossi, il quale, peraltro, dovrebbe conoscere la vicenda di Gianluca Pisani (che nel processo si è salvato grazie all’intervenuta prescrizione delle contestazioni di reato a suo carico), in quanto all’epoca dei fatti era direttore sanitario della ASL Brindisi.

L’ ingegnere Pisani dopo essere rimasto convolto nell’inchiesta “Virus2” del 2013 per un presunto giro di mazzette e appalti truccati, finì agli arresti domiciliari durante il blitz del 12 dicembre 2013, insieme ad altri 10 indagati e successivamente venne licenziato per giusta causa dalla ASL di Brindisi. Nonostante una sentenza di non luogo a procedere per 34 imputati, tra cui lo stesso Pisani, per intervenuta prescrizione, l’ ASL brindisina, dopo avere acquisito dalla Procura la copia del corposo fascicolo d’indagine ed averlo setacciato pagina per pagina, procedette al suo licenziamento per giusta causa, al quale Pisani si guardò bene dal fare opposizione.

Nell’ambito dell’operazione Virus, e condotta dai Carabinieri del Nas di Taranto e della Guardia di Finanza di Brindisi, furono eseguiti 22 arresti il 12 novembre 2013, fra cui proprio Gianluca Pisani, all’epoca dei fatti semplice funzionario dell’ ASL Brindisi chiamato a rispondere del reato di associazione per delinquere.

La carriera di Pisani nella sanità pubblica, nonostante il processo a suo carico, non si è fermata, tra incarichi in una ASL campana e al Policlinico di Bari che ora lo cederebbe alla ASL di Lecce “a seguito di una procedura di mobilità cui abbiamo dato l’assenso ” fanno sapere i vertici del più grande ospedale pugliese. “Si tratta di una procedura che porterà certamente l’ingegnere Pisani nella Asl di Lecce, a disposizione della direzione generale” precisano dal Policlinico barese.

La vicenda al momento è tra le più discusse negli ambienti della sanità pugliese , dove ci si chiede se non fosse stato più opportuno che il Policlinico acquisisse gli atti che hanno fatto scattare la destituzione dell’ingegnere, per meglio valutarli e decidere di conseguenza. Decidere, nella linea di legalità adottata a Brindisi, tenendo presente che le ASL fanno parte di un unico sistema sanitario regionale che dovrebbe funzionare secondo logiche coerenti.