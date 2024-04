Casa di Montecarlo, Gianfranco Fini condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori: “Ricorreremo in appello”

Dopo sette anni dalla richiesta di rinvio a giudizio è arrivata oggi la sentenza di primo grado per la vicenda legata all’acquisto di un appartamento a Montecarlo, al numero 14 di Boulevard Princesse Charlotte. Una operazione immobiliare dai contorni opachi e dietro la quale, secondo il Tribunale Penale di Roma, si nascondeva una attività di riciclaggio di denaro.

I giudici della quarta sezione collegiale, questa mattina dopo circa due ore di camera di consiglio , hanno condannato l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini a 2 anni e 8 mesi di reclusione, e la sua compagna Elisabetta Tulliani a 5 anni (per lei la Procura aveva chiesto una condanna 9 anni di carcere), . Il tribunale ha inoltre inflitto 6 anni a Giancarlo Tulliani per il quale era stata richiesta dall’ accusa una pena di 10 anni di reclusione) 5 anni al padre Sergio Tulliani e 8 anni a Rudolf Theodor Baetsen.

Il tribunale ha sostanzialmente recepito l’impianto accusatorio della Procura di Roma che ha mosso l’accusa riciclaggio ai cinque . A Fini, che era presente in aula, i magistrati hanno contestato “la condotta relativa all’autorizzazione alla vendita dell’appartamento” escludendo l’aggravante e riconoscendogli le attenuanti generiche.

“Non ho autorizzato la vendita dell’abitazione di Montecarlo ad una società riconducibile a Giancarlo Tulliani. Quando ho dato l’ok non sapevo chi fosse l’acquirente” ha commentando l’ex presidente della Camera lasciando la cittadella giudiziaria della Capitale che ha poi aggiunto: “me ne vado più sereno di quello che si può pensare dopo 7 anni di processo. Ricordo a me stesso che per analoga vicenda una denuncia a mio carico fu archiviata dalla procura di Roma. Dopo tanto parlare, dopo tante polemiche, tante accuse, tanta denigrazione da un punto di vista politico sono responsabile di cosa? Di aver autorizzato la vendita. Non mi è ben chiaro in cosa consista il reato“.

Il collegio di difesa dell’ex parlamentare ha annunciato il ricorso in appello sostenendo che il tribunale ha riconosciuto nei suoi confronti una sorta di “concorso morale” nell’attività illecita. L’accusa prevista dall’articolo 648 bis del codice penale era l’unica fattispecie contestata nel processo dopo che nell’udienza del 29 febbraio scorso i giudici avevano dichiarato prescritta l’associazione a delinquere, reato che coinvolgeva altri imputati ma non Fini. La prescrizione era legata alla esclusione dell’aggravante della transnazionalità. Nel corso del procedimento è intervenuta anche la compagna di Fini che nel corso di brevi dichiarazioni spontanee aveva di fatto scaricato le colpe sul proprio fratello Giancarlo.

Gianfranco Fini ed i suoi avvocati a piazzale Clodio

“Ho nascosto a Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo . Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro, che ero convinta fosse di mio fratello – ha affermato visibilmente commossa la donna nel corso dell’udienza del 18 marzo scorso -. Il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi delusioni della mia vita”. Inizialmente il processo vedeva imputate, come detto, anche altre ‘posizioni’, tra cui il ‘re delle Slot’ Francesco Corallo e il parlamentare Amedeo Laboccetta, per le quali è stata riconosciuta la prescrizione. Secondo l’iniziale impianto accusatorio dei pm della Dda capitolina gli appartenenti all’associazione a delinquere hanno messo in atto, evadendo le tasse, il riciclaggio di centinaia di milioni di euro.

Quel fiume di denaro, una volta ripulito, è stato utilizzato da Corallo per attività economiche e finanziarie ma anche, è la convinzione degli inquirenti, in operazioni immobiliari che hanno coinvolto i membri della famiglia Tulliani. Gli accertamenti della Procura hanno riguardato, quindi, anche l’appartamento di Boulevard Principesse Charlotte, finito poi nella disponibilità di Giancarlo Tulliani che attualmente vive a Dubai da latitante. L’appartamento monegasco, secondo quanto accertato, sarebbe stato acquistato da Tulliani junior grazie ai soldi di Corallo attraverso due societa’ (Printemps e Timara) costituite per l’operazione immobiliare.