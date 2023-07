Pilato, nei 50 rana è ancora podio mondiale: medaglia di bronzo

Benedetta Pilato perde il record mondiale , ma guadagna una grande medaglia di bronzo, nella finale dei 50 rana ai Mondiali di Nuoto a Fukuoka. La nuotatrice tarantina diventata diciottenne conquista la terza medaglia consecutiva in tre edizioni e dopo due medaglia di argenta ha conquistato il bronzo in 30”04 arrivando dietro la neo primatista lituana Ruta Meilutyte autrice di 29”16 migliorando quel 29”30 che la Pilato deteneva dal 2021, e poi eguagliato in semifinale dall’olimpionica lituana.

Per la Pilato è anche la medaglia del cambiamento da dedicare al tecnico Vito D’Onghia col quale ha lavorato per 13 anni. “Sarà sempre il mio primo tifoso”. Adesso Benedetta si allenerà a Torino con Antonio Satta. “Una medaglia che ci voleva dopo un anno complicato, peccato per il tempo, sarei arrivata seconda col tempo della batteria”, commenta l’azzurra che diventa la terza italiana a infilare la tripletta consecutiva dopo Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, ma la prima al mondo nella specialità. La Meilutyte si conferma medaglia d’oro, per Anita Bottazzo un quinto posto in 30”11.

La Pilato era campionessa uscente dei 100 rana che non ha disputato ai Mondiali. Benedetta a caldo dice: “Sono contenta per come ho finito la stagione dopo un’annata complicata. Lo scorso anno era un Mondiale diverso, dopo un’Olimpiade: qui c’era molta più concorrenza. Il primato iridato perso? Me lo aspettavo: ma ha fatto un tempo quasi da uomo. Voglio dedicare questa medaglia al mio allenatore Vito D’Onghia e dirgli che gli sarò sempre grata ed affezionata”. La nuotatrice tarantina si trasferirà a Torino per essere seguita da Antonio Satta e per questioni di cuore che la legano ad Alessandro Miressi. E’ la sesta medaglia per l’Italia, il primo bronzo dopo l’oro di Thomas Ceccon nei 50 farfalla e i 4 argenti. Per la Meilutyte il ritorno il primato 10 anni dopo: un ritorno al top più lungo.