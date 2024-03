F1. Doppietta Ferrari nel Gp Australia, Sainz trionfa e Leclerc secondo

Carlos Sainz vince il Gp d’Australia 2024, la Ferrari fa doppietta a Melbourne con il secondo posto di Charles Leclerc. Il Cavallino trionfa nel terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, parte dalla pole position ma viene superato da Sainz nel secondo giro. Nella quarta tornata, la Red Bull va ko: fumo dalla monoposto, Verstappen deve rientrare ai box e si ritira per un problema ai freni.

Strada spianata per il Cavallino che domina la gara . Sainz primo e Lecerc secondo, con la McLaren del britannico Lando Norris a completare il podio. La Ferrari torna a vincere dopo l’ultimo successo ottenuto nel Gp di Singapore dello scorso anno. Per rivedere l’ultima doppietta, bisogna tornare al Gp del Bahrain 2022: in quell’occasione, fu Leclerc a trionfare.

Sainz, ritorno alla guida con vittoria

Sainz centra la terza vittoria della carriera e la prima del 2024 con una gara perfetta . Lo spagnolo fa centro a 2 settimane dall’operazione di appendicite che l’ha costretto a saltare il Gp dell’Arabia Saudita. “E’ stata un’ottima gara, mi sono sentito perfettamente a mio agio al volante. A livello fisico è stata dura, non è stato semplice. Per fortuna ero più o meno da solo in pista, ho potuto gestire le gomme e tutto il resto“, spiega l’iberico. “La vita è folle a volte. L’anno è iniziato con il podio in Bahrain, poi l’appendicite, poi il ritorno con una vittoria: montagne russe, ma è fantastico“.

Inevitabile pensare proprio a quanto l’ultimo periodo sia stato particolarmente complicato: “Sono felicissimo anche per quello che è successo quest’anno in generale. La vita è così, cominci con la notizia del non rinnovo, ti prepari a una stagione in cui devi dare il meglio e fai subito un podio in Bahrain. Poi però arriva quest’appendicite che ti ferma e ti mette il dubbio su quando potrai tornare e sul fatto che sarai in forma per correre. Infine la vittoria… la vita è molto bella in quel senso, difficile ma bella. E adesso sono un uomo molto contento. Max? Al primo giro ho capito che potevo stargli dietro e usare l’ala mobile, poi lui ha avuto problemi ai freni. Peccato, sarebbe stata una bella sfida per la prima posizione, ho capito al secondo giro (quando sono stati chiari i problemi del rivale, ndr) che avrei vinto”.

“E’ splendido, soprattutto per la squadra” , dice il suo compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc. “Il team non faceva doppietta dal Gp del Bahrain del 2022, splendidi ricordi. E’ fantastico rifare un risultato del genere. Carlos ha messo insieme un weekend incredibile dopo l’operazione, ha fatto una gara fantastica“, dice il monegasco.

I numeri del trionfo della Ferrari

“Quando fai le cose bene – il pensiero finale di Sainz sulla Ferrari di quest’anno – e lavori al meglio allora sono queste le cose che si possono fare. Ci siamo impegnati molto in inverno, io e Charles abbiamo dato alla squadra indicazioni molto chiare sugli aspetti da cambiare e loro hanno portato in pista una macchina molto migliore. Adesso possiamo spingere di più, essere più veloci e fare meno errori. Quando mi dai un’auto così bella, allora posso vincere. Lotta con Red Bull? Questo circuito era particolarmente buono per noi come abbiamo visto anche nel 2022 e l’anno scorso, ma adesso abbiamo una monoposto totalmente diversa. Mi diverto di più a guidare, poi ho potuto gestire le gomme facendo tutto quello che volevo. È un gran passo avanti”.

Sainz centra la terza vittoria della carriera dopo il trionfi nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone nel 2022 e nel Gp di Singapore 2023. Lo spagnolo sale sul podio per la ventesima volta in carriera. La Ferrari conquista la 244esima vittoria in Formula 1 e mette a segno l’86esima doppietta della propria storia. Due anni fa, in Bahrain, l’ultimo 1-2. In Australia l’ultima doppietta risaliva al 2004 con l’accoppiata Michael Schumacher-Rubens Barrichello.

Alonso retrocesso dal sesto all’ottavo posto

Fernando Alonso il pilota spagnolo dell’Aston Martin è stato penalizzato di 20″ nella classifica finale del Gp d’Australia per aver causato l’incidente dell’inglese della Mercedes George Russell nell’ultimo giro della gara. Alonso è stato quindi retrocesso dal sesto all’ottavo posto e superato dal compagno di squadra il canadese Lance Stroll e dal giapponese Yuki Tsunoda della Racing Bull.

F1, la classifica piloti dopo Melbourne

Max Verstappen (Red Bull) – 51 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 47 Sergio Perez (Red Bull) – 46 Carlos Sainz (Ferrari) – 40 Oscar Piastri (McLaren) – 28 Lando Norris (McLaren) – 27 George Russell (Mercedes) – 18 Fernando Alonso (Aston Martin) – 16 Lance Stroll (Aston Martin) – 9 Lewis Hamilton (Mercedes) – 8 Yuki Tsunoda (RB Honda RBPT) – 6 Oliver Bearman (Ferrari) – 6 Niko Hulkenberg (Haas) – 3 Kevin Magnusse (Haas) – 1

F1, la classifica costruttori dopo Melbourne