Perquisizioni dalla Guarda di Finanza 5 società del Barese. Bancarotta fraudolenta nel settore edilizio: coinvolto il costruttore Mazzitelli editore di Telebari

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione, a Bari e Provincia , a un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura di Bari nei confronti di 4 persone fisiche e 5 società tutte di Bari, una delle quali ha sede anche a Bitonto, attive ed operanti nel settore dell’edilizia , tra le quali la società Costruzioni Generali che fa capo alla famiglia Mazzitelli editore dell’emittente televisiva Telebari,. Le persone destinatarie del provvedimento , fra le quali Dante e Orfeo Mazzitelli, Alberto De Flaminis e Maria Gammarota sono indagate per le ipotesi delittuose di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e impropria conseguenti da atti dolosi e da false comunicazioni sociali).

il costruttore Dante Mazzitelli, editore di Telebari

L’odierna operazione si inserisce in un’articolata attività di indagine , coordinata dalla Procura di Bari , delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari , che ha consentito di focalizzare l’attenzione investigativa su una serie di operazioni poste in essere da una società (e in un caso dalla sua controllante), operante nel settore delle costruzioni edili, per la quale è in atto la procedura di concordato preventivo, instaurata a seguito del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale avanzato dalla Procura della Repubblica barese nel 2022.

Nel dettaglio, la società sottoposta alla procedura concordataria avrebbe stipulato 3 contratti preliminari di acquisto di quote sociali da una controparte (riconducibile al medesimo nucleo familiare), nei quali era prevista la corresponsione di anticipi per diversi milioni di euro. Ciononostante, in un caso, non si è mai addivenuti alla stipula del contratto definitivo; in un altro, quest’ultimo è stato sottoscritto solo a distanza di 12 anni, quando ormai le quote da acquistare non avevano più alcun valore; in un altro ancora gli originari accordi sono stati risolti consensualmente a diversi anni di distanza. Inoltre, nel corso del tempo, i rappresentanti legali pro tempore della società investigata non si sarebbero adoperati per richiedere la restituzione delle somme versate.