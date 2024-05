Per i prossimi due anni Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo

Carlo Conti sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per i prossimi 2 anni. L’ annuncio questa mattina durante il TG1 delle 8 del mattino. Ora i prossimi step, l’ascolto dei brani e la scelta della squadra Per il volto noto della Rai, “non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017”, come spiegano da Viale Mazzini. La decisione sul suo nome è stata “unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea“.

Molto felice soddisfatto il presentatore . “Mi fa molto piacere. I ‘Conti‘ tornano – ha ironizzato – torno a Sanremo dopo sette, otto anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Claudio Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus”. Conti ha raccontato che “il mio telefonino sta squillando e il primo a chiamare è stato Fiorello: Se fossimo stati in onda ci saremmo divertiti un bel pò”.

“Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda , dall’amministratore delegato al direttore generale al direttore intrattenimento, fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici, ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire: torniamo.” ha spiegato il conduttore – “Per i prossimi due anni sarò il direttore artistico, peraltro è anche un bel modo di festeggiare perché il prossimo anno saranno i miei primi 40 anni di Rai. Il mio primo contratto risale a giugno 1985″.

“La musica come sempre protagonista al centro, quella attuale, quella che piace. Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv”. E poi ha proseguito : “È ufficiale da oggi, si inizia a lavorare e ci sono degli step ben precisi: adesso c’è la cosa più importante, che è il regolamento, poi inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva“.

Ci saranno gli amici di sempre Pieraccioni e Panariello? “Credo di no, almeno non in presenza fissa – ha risposto il conduttore – penso di andare avanti con l’idea di alternare tutte le sere qualcosa di diverso. E poi – ha aggiunto scherzando – facciamo troppe cose insieme, non li sopporto quasi più quei due”.