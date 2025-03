Papa Francesco ha lasciato il Gemelli. Il saluto dalla finestra: “Grazie a tutti”

Il Santo Padre è rientrato a Città del Vaticano dopo 38 giorni di degenza al Policlinico Gemelli di Roma. Poche parole per i fedeli, con voce un po’ affaticata. Il fuori programma a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco Bergoglio ha lasciato questa mattina il policlinico Gemelli di Roma per tornare a Casa Santa Marta, in Vaticano, dopo 38 giorni di degenza. Bergoglio, a bordo di una Fiat 500 che procedeva lenta, ha salutato con la mano dal finestrino chiuso. Centinaia di persone, fra il piazzale principale e l’accesso pedonale, si sono radunate al Gemelli questa mattina per salutare Bergoglio prima delle sue dimissioni. C’erano anche alcuni dei malati dello stesso policlinico, qualcuno accompagnato in carrozzina, ad attendere Papa Francesco.

Il saluto dal balcone del Gemelli con il pollice alzato

“Grazie a tutti, saluto questa signora con i fiori gialli”, sono state le poche le parole pronunciate dal Pontefice, con voce un po’ affaticata e lo sforzo nel respirare, affacciandosi dal balconcino prima delle dimissioni. Un affaccio durato pochi istanti, durante i quali il Pontefice ha salutato alzando il pollice.

Papa Francesco si è affacciato poco dopo le 12, in sedia a rotelle , nella sua veste bianca. Il Pontefice, hanno spiegato ieri i medici, non ha più la polmonite bilaterale. Restano tracce di infezione, servirà ancora tempo. Due mesi di degenza a Santa Marta: “Dimissioni protette”, le hanno definite i medici.

Papa Francesco ha lasciato un mazzo di fiori a Santa Maria Maggiore in segno di ringraziamento alla Madonna dopo la lunga degenza. Li ha consegnati al cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica, per porli davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. “Abbi cura di te, Francesco”, le parole dei fedeli visibilmente sorpresi all’arrivo di Francesco. In poco tempo si sono assiepati lungo le transenne disposte dalle forze dell’ordine, senza sapere chi stava arrivando.

“Il Papa, sta arrivando il Papa”, li hanno avvertiti. E così, telefonini in mano , hanno voluto immortalare il momento. Francesco non è mai sceso dall’auto e si è fermato solo per qualche minuto per una preghiera, poi il corteo ha ripreso la strada verso il Vaticano. “Non ci posso credere, era proprio il Papa”, hanno sorriso alcune ragazze.

Meloni: ‘Felice che il Papa stia tornando in Vaticano’.

“Felice di sapere che Papa Francesco stia tornando in Vaticano . A lui vanno un pensiero speciale e i migliori auguri, con affetto e gratitudine per il suo instancabile impegno e la sua guida preziosa“, afferma sui social la premier Giorgia Meloni pubblicando una foto del Pontefice sul balcone dell’ospedale Gemelli da cui si è affacciato in mattinata.

“Il rientro deI Santo Padre in Vaticano mi riempie il cuore di gioia . I fedeli di tutto il mondo si stringono in un caloroso abbraccio a Papa Francesco”, ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.