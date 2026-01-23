Oscars 2026, tutte le nomination

I vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione che si terrà il 15 marzo. Mai prima un film aveva ottenuto 16 nomination ai premi

di Luna Masi

Ecco le nomination per gli Oscars 2026, con film e attori candidati ai premi che verranno assegnati nella cerimonia condotta da Conan O’Brien, in programma nella notte tra il 14 e il 15 marzo. Gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills a Los Angeles. hanno annunciato le candidature in diretta streaming

Questa 98esima edizione degli Oscars, noti ufficialmente come “Academy Awards” fa già la storia con le candidature . Con 16 nomination ‘I peccatori‘ di Ryan Coogler batte il record di 14 nomination precedentemente detenuto da ‘Eva contro Eva’, ‘Titanic‘ e ‘La La Land‘ così diventando il film ad aver ottenuto più candidature nella storia dei premi. A seguire, ‘Una battaglia dopo l’altra‘ di Paul Thomas Anderson con 13 nomination, comprese quattro per gli interpreti Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor.

Con le tre di quest’anno, il mai premiato Anderson arriva a un totale di 14 nomination in ventinove anni. Storica candidatura anche per Chloé Zhao: è la seconda donna dopo Jane Campion a ricevere una seconda candidatura per la miglior regia, ottenuta per ‘Hamnet – Nel nome del figlio‘ (8 in totale, con la clamorosa esclusione di Paul Mescal tra i non protagonisti). Esordio nella categoria dei registi per Josh Safdie con 9 nomination per’Marty Supreme’, 9 nomination anche per Joachim Trier il primo norvegese ad essere candidato per ‘Sentimental Value’: e Coogler il settimo afroamericano nella storia, che in caso di vittoria, sarebbe il primo nella storia a ricevere la statuetta.

Nove candidature per ‘Frankenstein‘, mentre sono in corsa per il miglior film e per il miglior film internazionale sia ‘Sentimental Value‘ (sarebbe la prima volta per la Norvegia) sia ‘L’agente segreto‘ (4: il Brasile è detentore del titolo nella categoria grazie a Io sono ancora qui). Tra i dieci migliori film, ‘F1 – Il film‘ è il titolo con il maggiore incasso (più di 630 milioni di dollari), seguito da ‘I peccatori‘ (368,3 milioni) e ‘Una battaglia dopo l’altra‘ (206 milioni). Esclusi le uscite streaming ‘Frankenstein‘ e ‘Train Dreams’, l’incasso più esiguo è quello di ‘L’agente segreto‘ (11,2 milioni, ancora in sfruttamento). Nonostante le attese dei fan, ‘Wicked – Parte 2′ è rimasto fuori dalle cinquine.

Sul fronte delle interpretazioni, il trentenne Timothée Chalamet diventa l’attore più giovane ad aver ricevuto tre nomination (ed è in corsa anche come produttore di ‘Marty Supreme’). A trentasette anni, Emma Stone riceve due candidature come attrice e produttrice per ‘Bugonia‘, arrivando a un totale di sette nomination in carriera. Ottava nomination per Leonardo DiCaprio, settima per Sean Penn, mentre Amy Madigan riceve la seconda candidatura in carriera a trentanove anni dalla prima. Wagner Moura è il primo attore brasiliano candidato, Renate Reinsve ed Inga Ibsdotter Lilleaas sono rispettivamente la seconda e la terza attrice norvegese a ottenere una nomination dopo Liv Ullmann .

Sono undici su venti gli interpreti al debutto nelle “cinquine” dell’Academy (l’anno scorso erano tredici), cinque i non anglosassoni (uno in più rispetto al 2025), quattro gli afrodiscendenti. Unica nota italiana: la Casa di Riposo per Musicisti della Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, scenario del documentario ‘Viva Verdi!’, diretto dall’italo-americana Yvonne Russo in lizza per la miglior canzone originale. Nell’edizione 2026 degli Oscars, debutta anche una nuova categoria, il “miglior casting“.

Nomination Miglior film

‘Bugonia’

‘F1 – Il film’

‘Frankenstein’

‘Hamnet – Nel nome del figlio’

‘Marty Supreme’

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘L’agente segreto’

‘Sentimental Value’

‘I peccatori’

‘Train Dreams’

Nomination Miglior regia

Chloé Zhao per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’

Josh Safdie per ‘Marty Supreme’

Paul Thomas Anderson per ‘Una battaglia dopo l’altra’

Ryan Coogler per ‘I peccatori’

Joachim Trier per ‘Sentimental Value’

Nomination Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’

Rose Byrne per ‘If I Had Legs I’d Kick You’

Kate Hudson per ‘Song Sung Blue – Una melodia d’amore’

Renate Reinsve per ‘Sentimental Value’

Emma Stone per ‘Bugonia‘

Nomination Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet per ‘Marty Supreme’

Leonardo DiCaprio per ‘Una battaglia dopo l’altra’

Ethan Hawke per ‘Blue Moon’

Michael B. Jordan per ‘I peccatori’

Wagner Moura per ‘L’agente segreto‘

Nomination Miglior attrice non protagonista

Teyana Taylor per ‘Una battaglia dopo l’altra’

Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas per ‘Sentimental Value’

Amy Madigan per ‘Weapons‘

Wunmi Mosaku per ‘I peccatori’

Nomination Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro per ‘Una battaglia dopo l’altra’

Sean Penn per ‘Una battaglia dopo l’altra’

Delroy Lindo per ‘I peccatori’

Stellan Skarsgård per ‘Sentimental Value’

Nomination Miglior sceneggiatura originale

‘Blue Moon’

‘Marty Supreme’

‘I peccatori’

‘Un semplice incidente’

‘Sentimental Value’

Nomination Miglior sceneggiatura non originale

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘Bugonia‘

‘Frankenstein‘

‘Hamnet – Nel nome del figlio’

‘Train Dreams’

Nomination Miglior film d’animazione

‘Arco’

‘Elio’

‘KPop Demon Hunters’

‘La piccola Amélie’

‘Zootropolis 2’

Nomination Miglior cortometraggio d’animazione

‘Butterfly’

‘Forevergreen’

‘The Girl Who Cried Pearls’

‘Retirement Plan’

‘The Three Sisters’

Nomination Miglior cortometraggio

‘Butcher’s Stain’

‘A Friend of Dorothy’

‘Jane Austen’s Period Drama’

‘The Singers’

‘Two People Exchanging Saliva’

Nomination Miglior cortometraggio documentario

‘All the Empty Rooms’

‘All the Walls Came Down’

‘Children No More: Were and Are Gone’

‘The Devil is Busy’

‘Perfectly and Stranger’

Nomination Miglior film internazionale

‘L’agente segreto’

‘Un semplice incidente’

‘Sentimental Value’

‘Sirât’

‘La voce di Hind Rajab’

Nomination Miglior casting

‘Hamnet – Nel nome del figlio’

‘Marty Supreme’

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘L’agente segreto’



‘I peccatori’

Nomination Miglior Fotografia

‘Frankenstein’

‘Marty Supreme’

‘Una battaglia dopo l’altra’



‘I peccatori’

‘Train Dreams’

Nomination Migliori Costumi

‘Avatar: Fuoco e Cenere’

‘Frankenstein’

‘Hamnet – Nel nome del figlio’

‘Marty Supreme’

‘I peccatori’

Nomination Miglior colonna sonora

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘Bugonia’

‘Frankenstein’

‘Hamnet – Nel nome del figlio’

‘I peccatori’

Nomination Miglior canzone originale

‘Dear Me’ da ‘Diane Warren: Relentless’

‘Golden’ da ‘KPop Demon Hunters’

‘I Lied to You’ da ‘I peccatori’

‘Sweet Dreams of Joy’ da ‘Viva Verdi!’

‘Train Dreams’ da ‘Train Dreams’

Nomination Miglior montaggio

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘F1 – Il film’

‘Marty Supreme’

‘I peccatori’

‘Sentimental Value’

Nomination Miglior suono

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘F1 – Il film’

‘Frankenstein’

‘I peccatori’

‘Sirat’

Nomination Miglior scenografia

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘Frankenstein’

‘Hamnet – Nel nome del figlio’

‘Marty Supreme’

‘I peccatori’

Nomination Miglior trucco e acconciatura

‘Frankenstein’

‘Kokuho”I peccatori’

‘The Smashing Machine’

‘The Ugly Stepsister’

Nomination Miglior effetti visivi

‘Avatar: Fuoco e cenere’

‘F1 – Il film’

‘Jurassic World: La rinascita’

‘The Lost Bus’

‘I peccatori’.

Nomination Miglior documentario

‘The Alabama Solution’

‘Come See Me in the Good Light’

‘Cutting through Rocks’

‘Mr. Nobody against Putin’

‘The Perfect Neighbor’