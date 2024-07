Olimpiadi Parigi 2024, oro nella scherma. Le medaglie salgono a 11 e l’ Italia è ottava nel medagliere olimpico

Con l’annullamento delle gare di triathlon maschile , sono 11 le finali che hanno assegnano i titoli olimpici. Trionfo azzurro nella ginnastica artistica, nel nuoto e nella scherma. Le azzurre, dopo la deludente prestazione nel torneo individuale, trionfano nel torneo a squadre battendo la Francia in finale Questo il medagliere completo:

I nomi delle “fate” azzurre come sono state ribattezzate , argento nel concorso a squadre di ginnastica artistica ai Giochi sono Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa . La loro impresa eguaglia quella della squadra femminile nel 1928, ad Amsterdam, unica medaglia finora della squadra donne, che 96 anni fa erano state invece nominate le “Piccole pavesi”.

La Andreoli è raggiante dopo lo storico risultato : “Avevo ansia, sapevo che dal mio esercizio passava il podio, ma le mie compagne sono venute da me a dirmi di rilassarmi e divertirmi e sono riuscita a fare il mio esercizio bene. È l’emozione più grande che abbia mai provato, che mi ripaga di tutti i sacrifici fatti: rinunci alla tua vita da adolescente per inseguire il sogno delle Olimpiadi e coronarlo con l’argento dietro gli Stati Uniti…“: . “La Biles? Mi ha fatto i complimenti“, ha aggiunto. Anche per Elisa Iorio, che è scesa in pedana nella finale da infortunata gareggiando solo alle parallele, “l’emozione è tanta, abbiamo raggiunto un obiettivo storico. La dedica? Alla mia famiglia, al mio ragazzo che mi sostiene, fa lo stesso sport e mi capisce, e poi a tutte le persone che ci supportano“.

Manila Esposito racconta le sue emozioni: “Ieri sera ho fatto veramente fatica ad addormentarmi. Non ho le parole per descrivere come mi sento in questo momento. Siamo state brave a mantenere la concentrazione fino alla fine”. Commenti a cui si aggiunge quello del direttore tecnico Enrico Casella : “C’è tanto lavoro alle spalle e tanto stare insieme, siamo una famiglia. Abbiamo lavorato tanto, con principi sani, abbiamo anche saputo perdere e quando una entra dà sempre il suo contributo, è questo il nostro punto di forza . Abbiamo cercato di dare uno spirito di squadra e le ragazze lo hanno percepito in pieno, sapendo reagire. C’è sempre stata la capacità di non abbattersi, di non piangersi addosso, nemmeno quando Elisa Iorio si è fatta male“.

Ma il capolavoro totale è stato quello nella scherma femminile a squadre con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che hanno trionfato nell’assalto aggiuntivo 30-29 contro le transalpine regalandoci il primo oro nella scherma (11ma medaglia dei Giochi, la 3za in una disciplina che negli anni ci ha sempre viziato) e sfatano la maledizione azzurra degli assalti decisivi (8 sconfitte su 8 prima di questo trionfo) vincendo un’incredibile finale della spada a squadre contro le francesi che si erano illuse andando anche in vantaggio di 4 punti, prima della progressiva rimonta firmata anche dalla Navarria, subentrata alla Fiamingo dopo il terzo assalto. Decisiva la stoccata finale della Santuccio contro la francese Mallo Breton nel minuto supplementare. É la prima medaglia d’oro olimpica nella spada femminile, la 50esima ai giochi. Bronzo alla Polonia, che ha battuto 32-21 la Cina, sempre al supplementare

“ Ho cercato di continuare questo trend positivo e fantastico delle mie compagne nonostante avessimo iniziato un po’ male. Ora possiamo dire che siamo campionesse olimpiche” le parole di Alberta Santuccio subito dopo aver vinto l’oro di squadra nella spada a Parigi, abbracciata dal presidente del Coni Giovanni Malagò insieme alle altre campionesse azzurre.

Pazzo di gioia il commissario tenico della spada Dario Chiadò : “Sono felicissimo per le ragazze che se lo meritavano. Sono stati tre anni fantastici. Sono state bravissime”. Il tecnico ha il merito di aver saputo gestire attentamente i cambi inserendo proprio in finale Mara Navarria che con questa gara chiude la sua carriera a 39 anni con la medaglia olimpica d’oro: “I cambi durante l’Olimpiade vanno gestiti con molta attenzione, ne potevamo fare solo uno. Mara poteva essere un valore aggiunto e così è stato. Tutte hanno fatto il loro. Siamo una squadra, quattro hanno tirato e quattro hanno vinto l’oro”. Una prova di carattere in rimonta contro le padrone di casa: “Non era semplice in casa loro. Abbiamo lavorato negli allenamenti per essere pronti ad avere il tifo contro. Le ragazze sono state brave ad estraniarsi”

“Siamo commossi siamo tanto riconoscenti a queste ragazze , hanno sconfitto anche un tifo francese da stadio appassionato contro tutti e contro tutte” ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Rai Sport ” Siamo felici, ci siamo ripresi qualcosa che nei giorni passati ci eravamo meritati. Il destino si va a riprendere a volte quello che hai perso prima. Siamo felici perché ci siamo ripresi qualcosa che nei giorni scorsi avremmo meritato. Questo risultato è frutto di anni di sacrifici. Oggi abbiamo vinto tre medaglie, coraggio Italia“.

Paltrinieri da record con tre podi di fila ai Giochi

Gregorio Paltrinieri si aggiudica un bronzo leggendario , continuando a scrivere la sua storia da mito assoluto del nuoto mondiale dovendo ancora gareggiare a Parigi nei 1500 sl e nella 10 km in acque libere. “SuperGreg” riscrive la storia e diventa il primo italiano di sempre nel nuoto ad andare a podio in tre olimpiadi consecutive con quattro medaglie, un oro, un argento e due bronzi fino ad ora.

Fiamingo-Paltrinieri, fidanzati sul podio sono le due star della spedizione azzurra: “La Fiamingo? Le ho scritto 10 messaggi ma non mi ha risposto!” I fidanzati d’Italia sono scesi in campo per conquistare la medaglia d’oro quasi contemporaneamente, la Flamingo l’ha pure vinto; poi negli stessi minuti sono saliti sul podio, lei sulla pedana nella spada, lui nel nuoto in piscina.

“Le ho mandate dieci messaggi e non mi ha risposto ancora – racconta ridendo Gregorio Paltrinieri (bronzo negli 800 stile libero) -. Non vedo l’ora di essere al villaggio e vederla“, sulla grande vittoria della sua fidanzata Rossella Fiamingo, medaglia d’oro nel torneo a squadre della spada, che ha spiegato così: “Ho saputo solo adesso della sua medaglia sono felicissima per lui“.

La premier Meloni attesa a Casa Italia il 1° agosto

La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni arriverà domani sera a Parigi per seguire alcune fasi della trentatreesima edizione dei Giochi Olimpici. La premier sarà a “Casa Italia” giovedì 1° agosto alle 12.30, accolta dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal segretario generale Carlo Mornati. Nel pomeriggio seguirà alcune competizioni sportive. Il programma della giornata di venerdì verrà definito in seguito.