Nel fine settimana brusco calo delle temperature

Settimana con deboli piogge e clima non particolarmente rigido, specie al Centro Sud, poi con l’inizio di dicembre un brusco calo termico. A prevederlo è il Centro Meteo Italiano secondo cui nei prossimi giorni la nuvolosità in transito sull’Italia porterà precipitazioni intermittenti soprattutto al Nord e lungo le regioni del versante tirrenico. Tra sabato e domenica l’ingresso di una piccola ‘goccia fredda’ dai quadranti nord-orientali sul Mediterraneo dovrebbe portare una sensibile diminuzione delle temperature su tutta la penisola con un inizio di dicembre abbastanza freddo. Distribuzione delle precipitazioni ancora da valutare ma dovrebbero interessare soprattutto il Centro-Sud, con neve sull’Appennino.

Previsioni meteo per oggi al nord

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria e Lombardia; neve sulle Alpi dai 1600 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con deboli piogge anche sul Veneto. In serata ancora cieli coperti su tutti i settori con qualche piovasco solo sul nord-est.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta tra Toscana, Umbria e Marche, meno marcata su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino deboli piogge sulla Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con aperture su Puglia e isole maggiori. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani al nord

Al mattino molte nubi, anche basse e compatte, con qualche pioggia tra Romagna e Triveneto, neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio residui fenomeni sui settori adriatici, asciutto altrove con molte nubi. In serata e nella notte tempo per lo più stabile al Nord ma ancora con molte nubi, basse e compatte su Liguria e Pianura Padana.



AL CENTRO – Al mattino piogge sparse sulla Toscana, variabilità asciutta altrove e maggiori schiarite in Abruzzo. Al pomeriggio piogge in estensione anche su Umbria e Lazio. In serata ancora instabilità con locali piovaschi sulle regioni del versante tirrenico, asciutto su quello adriatico ma con nuvolosità in aumento.