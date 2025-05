Morto Giancarlo Cito, l’ex sindaco di Taranto ed ex deputato aveva 79 anni

Da tempo era uscito dalla scena politica. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo delle storia di Taranto, con le sue luci e ombre, ma impossibile da dimenticare, a cui va reso onore.

Giancarlo Cito l’ex sindaco di Taranto dal 14 dicembre 1993 al 24 febbraio 1996 ed ex deputato, dal 1996 al 2001, aveva 79 anni si è spento all’alba di questa mattina presso la R.S.A. “L’Ulivo” della “Cittadella della carità” dov’era ricoverato da tempo. Costruì la sua carriera politica con la tv-partito Antenna Taranto 6 e della Lega d’Azione meridionale rivoluzionando la politica jonica. Alla fine degli anni Novanta è stato anche presidente onorario del Taranto calcio. I suoi funerali si terranno martedì alle ore 16.30 alla chiesa Madonna della Fiducia.

Già esponente del Movimento Sociale Italiano, fu anche editore televisivo ma il grande salto nella politica è quello che lo contraddistinse. Attraverso la sua televisione Cito dialogava con i cittadini e spesso si lasciava andare a improperi contro gli avversari. In molti lo consideravano quasi un antesignano di Beppe Grillo, altri lo accostavano per la sua parabola politico-televisiva a un Berlusconi made in Taranto. I suoi modi burberi facevano sì che o lo si amasse o lo si detestasse. Una figura controversa che comunque, a distanza di tanti anni, è restata amatissima ed indimenticato in una buona parte della città.

Cito si candidò nelle elezioni comunali del 1993 a sindaco di Taranto, superando il primo turno con il 32% dei voti e vincendo il successivo ballottaggio con il 53% contro il candidato del centrosinistra Gaetano Minervini. Il suo exploit politico avvenne in occasione delle elezioni politiche del 1996 allorquando venne eletto in Parlamento conquistato con 33.960 preferenze, pari al 45,9% dei voti.

A Taranto molti ricordano le sue traversate a nuoto nel Mar Piccolo per denunciare l’inquinamento delle acque e lo stato di abbandono in cui versava la città città. Azioni simboliche che contribuivano alla sua narrazione di sindaco in prima linea. Conquistò la visibilità a livello nazionale partecipando più volte a trasmissioni televisive, tra cui “Porta a Porta” di Bruno Vespa, dove il suo stile ed eloquio provocò reazioni accese. Memorabile anche iun suol litigio televisivo con Giuliano Ferrara, che contribuì ad evidenziare una distanza politica e comunicativa .

Le reazioni della politica

La Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Taranto esprime cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Cito, già sindaco di Taranto. “La sua storia personale e politica è stata profondamente distante dai valori, dai metodi e dalla visione democratica che ci ispirano. Tuttavia, nel rispetto della persona e del ruolo istituzionale che ha ricoperto, riteniamo giusto riconoscere il segno che ha lasciato nella vita pubblica tarantina. Ai suoi familiari e a chi gli è stato vicino, va il nostro pensiero in questo momento di lutto”.

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Taranto, esprime vivo cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Cito “Sindaco di Taranto e Parlamentare della Repubblica, ha lasciato un segno indelebile della sua azione politica ed amministrativa, frutto di incrollabili ideali ed amore vivo e concreto per la propria città. Il coordinamento di Fratelli d’Italia si unisce al dolore della famiglia Cito e di quanti lo conoscevano“.

Il messaggio di cordoglio del consigliere regionale (Pd) Vincenzo Di Gregorio: “La morte di Giancarlo Cito mi addolora. Qualche mese fa sono andato a fargli visita e a portargli, per quel che era possibile, qualche parola di conforto in un momento difficile della sua vita. Ero e sono lontano dal suo modo di fare politica; è stato un avversario politico, ma non un nemico. Aveva un grande amore per la sua città. Condoglianze ai figli e alla famiglia”.

“È con profondo cordoglio che ho appreso della scomparsa dell’on. Giancarlo Cito, figura centrale della vita politica e civile di Taranto a cavallo tra gli anni ‘90 e 2000 – commenta Gianfranco Chiarelli, Commissario Regionale UDC – Cito è stato amatissimo come Sindaco della città e deputato della Repubblica. Fondatore della Lega d’Azione Meridionale e dell’emittente televisiva AT6, ha saputo interpretare e dare voce al malcontento popolare, promuovendo un’idea di politica diretta e vicina ai cittadini. A nome del coordinamento regionale dell’Unione di Centro esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti gli sono stati vicini”.

La Direzione del CORRIERE DEL GIORNO con la sua redazione e collaboratori, si unisce al cordoglio della famiglia Cito a cui porge le più sentite condoglianze. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo delle storia di Taranto, con le sue luci e ombre, ma impossibile da dimenticare, a cui va reso onore. Addio caro Giancarlo, la terra ti sia lieve.